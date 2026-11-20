El Archivo Histórico de León rememora el domingo 'La llamada del Castillo' por la celebración de patrona de los músicos - JUNTA DE CYL

LEÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de León celebrará este domingo, 22 de noviembre, a las 12.00 horas una nueva edición de 'La llamada del Castillo' con motivo del día de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Esta actividad, que se celebra desde 2001, consistirá en un concierto de la Banda de Vientos Juventudes Musicales de la Universidad de León (ULE) desde el adarve de la muralla y la balconada principal del Archivo, ha informado la Delegación Territorial de León en un comunicado recogido por Europa Press.

El llamamiento a la población es una tradición que en España estaba vinculada principalmente al repique de campanas en las iglesias cercana. Sin embargo, en el caso de otros de países europeos, esta tradición se realizaba desde los castillos con instrumentos de viento.

Por ello, el Archivo Histórico Provincial recupera esta costumbre con el objetivo de difundir "una parte de su historia que no es tan conocida".

El edificio del Archivo Histórico Provincial es conocido por albergar la cárcel --primero de nobles y a partir de finales del siglo XIX de presos comunes--, y por la función para la cual fue construido como Castillo del Rey, posiblemente en torno al siglo XI.