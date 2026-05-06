El Archivo Histórico Provincial de Zamora dispondrá 15 años de la pintura 'Vidrieras de la Catedral', de Pedrero

Los Responsables De La Junta Y Del Banco De Santander, Junto Al Autor, Al Pie Del Cuadro. - EUROPA PRESS

ZAMORA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Zamora ya luce 'Vidrieras de la Catedral', un óleo sobre lienzo de 192 x 355 centímetros obra del artista local Antonio Pedrero, cedido por el titular, el Banco Santander.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, se ha desplazado hasta la ciudad para presentar la pintura, que permanecerá en la sala de investigación del archivo durante quince años que podrán ser prorrogables.

En al acto, y acompañado por el director de Instituciones de Castilla y León del Banco de Santander, Rubén García, el consejero ha formalizado el préstamo de este cuadro pintado en los años 70 y que representa la construcción de la Catedral de León.

"Hay que tener perspectiva de la obra del pintor", ha señalado Santonja, que ha incidido en su "hondísima satisfacción" por una operación ligada a un cuadro que el propio Pedrero ha recibido como si fuese un hijo que retorna.

"Me gusta que Zamora tenga otra obra mía. Para eso he estado aquí toda mi vida", ha apuntado el artista, para añadir que la obra le resulta "coherente" con el momento en el que se pintó y defender la pertinencia de que las creaciones de los autores zamoranos regresen a la provincia. "Me duele mucho enterrar a los amigos y que sus obras estén dispersas", ha zanjado el artista.