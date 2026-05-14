El Archivo Histórico rememora sus seis años en el Festival OnPhoto Soria con la muestra 'Seis miradas de archivo'

Inauguración de la exposición 'Seis miradas de archivo' en el Archivo Histórico Provincial de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial echa la mirada atrás a sus años en el Festival OnPhoto Soria con la apertura de la exposición 'Seis miradas de archivo'.

La delegada territorial de la Junta en la provincia, Yolanda de Gregorio, ha asistido este jueves a la apertura de la muestra 'Seis miradas de archivo' que se enmarca en el festival OnPhoto Soria, que organiza la Asociación Fotográfica Mío Cid (AFOMIC). En el acto de inauguración ha estado acompañada por el presidente de Afomic, Juan Carlos Rodrigo; la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Soria, Marta Fernández; la directora del Archivo Histórico Provincial, Auxiliadora Sánchez; y los comisarios de la muestra María Morales y Gonzalo Monteseguro.

'Seis miradas de archivo' reúne la esencia de seis proyectos que, de forma independiente, habitaron las paredes del Archivo en otras ediciones de OnPhoto Soria. Unas miradas que dialogan ofreciendo una visión conjunta de los fondos del Archivo Histórico Provincial de Soria, que cuenta con más de 60.000 imágenes digitalizadas, pero más de 300.000 pendientes de este trámite.

REDESCUBIR IMÁGENES

A través de una cuidada selección de placas de vidrio, negativos y positivos, la muestra invita al espectador a redescubrir la huella de maestros como Manuel Lafuente Caloto, Tiburcio Crespo, Aurelio Pérez Rioja o Salvador Vives, junto a fotógrafos aficionados que plasmaron la Soria de aquellos años. Dicha muestra cuenta con un total de ciento ocho fotografías, de ellas trece son ampliaciones enmarcadas, tres impresiones en papel pluma. Además, dos álbumes familiares y una colección de sellos.

Con motivo del décimo aniversario del festival OnPhoto Soria, la muestra adquiere un carácter excepcional al presentarse como una antología conmemorativa. La exposición actual nace de una minuciosa labor retrospectiva, recuperando y recopilando las mejores fotografías que han protagonizado las ediciones anteriores en este archivo.

DIEZ AÑOS DE MIRADAS

Se trata de un reencuentro que condensa diez años de miradas en una única experiencia colectiva. Desde la solemnidad del retrato en placa de vidrio hasta la espontaneidad que Kodak hizo posible en 1888, la fotografía en Soria ha capturado tanto la intimidad doméstica como el rigor del estudio. Estas imágenes transitan del paisaje documentado a la captura del "instante decisivo", dejando un testimonio gráfico donde el soporte y la mirada evolucionan al compás de nuestra sociedad.

La exposición está comisariada por María López Morales, fotógrafa y responsable del departamento de Fotografía del Archivo Histórico de Soria, y por Gonzalo Monteseguro Latorre, fotógrafo y miembro de AFOMIC. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 14 de agosto, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas, siendo la entrada gratuita.

TREINTA AÑOS DEL FONDO

El depósito de la familia Carrascosa constituyó el hito fundacional para la creación del fondo fotográfico del Archivo Histórico Provincial de Soria. A los aproximadamente 2.000 originales iniciales se han sumado más de tres décadas de constantes donaciones y la colaboración desinteresada de numerosos particulares y familias.

En la actualidad, cuenta con más de 60.000 imágenes fotográficas ya inventariadas y digitalizadas, además de un volumen considerable que aguarda el proceso técnico. El Archivo de Soria es uno de los escasos archivos históricos que custodia un patrimonio fotográfico tan rico y abundante.

El trabajo del archivo se articula en torno a dos ejes fundamentales que avanzan coordinadamente, como son la conservación y preservación de los soportes originales y la difusión y puesta en valor de la información contenida en las imágenes. Este trabajo de rescate y conservación es constante.