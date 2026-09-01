Arcón de Olid lleva a la Sala Borja de Valladolid la obra 'Casa con dos puertas, mala es de guardar'. - ARCÓN DE OLID

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía vallisoletana Teatro Arcón de Olid, con motivo de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, lleva el próximo día 13 de septiembre a la Sala Borja su montaje 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', de Calderón de la Barca, una comedia de enredo en la que se suceden las continuas intrigas y malentendidos.

La obra ha sido versionada, adaptada y dirigida en esta ocasión por Néstor Vallejo, miembro de Teatro Arcón de Olid y egresado en dirección escénica de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León.

El autor, en 'Casa con dos puertas, mala es de guardar' construye una comedia de enredos donde el honor, el deseo y la picardía conviven en un continuo juego de confusiones. En la obra se narra cómo los enredos amorosos se dificultan en una casa con accesos múltiples.

Lisardo regresa a España, tras una estancia en Flandes, instalándose en casa de su buen amigo Félix. Muy pronto todo se complica: Lisardo se enamora de Marcela, que resulta ser hermana de Félix, mientras que éste queda prendado de Laura, amiga de su hermana e hija de Fabio.

Las damas, deseosas de ver a sus pretendientes sin vigilancia traman ingeniosos planes para conseguir sus objetivos siempre con la ayuda de la criada Silvia. Pero la torpeza de Calabazas, criado de Lisardo, consigue convertir cada intento en un enredo aún mayor.

Entre visitas ocultas, celos desatados y la estricta atención de Fabio, la casa se llena de entradas y salidas por sus dos puertas, de secretos mal guardados y situación que se enredan más y más hasta rozar el absurdo.