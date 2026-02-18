Arden de madrugada en Valladolid seis contenedores en un incendio que ha estado a punto de afectar a dos coches

Archivo - Incendio en contenedores. Foto archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El incendio de media docena de contenedores registrado esta madrugada en la calle Francisco Zarandona de Valladolid ha obligado a intervenir a agentes de la Policía Municipal y efectivos de los Bomberos para sofocar las llamas, que a punto han estado de alcanzar a dos turismos que se hallaban próximos, según informaron a Europa Press fuentes de ambos cuerpos.

El suceso se ha registrado alrededor de las 03.00 horas de este miércoles cuando la Sala del 092 ha recibido una llamada del Servicio de Emergencias 112 que alertaba del incendio de varios contenedores ubicados en la confluencia de la referida calle y la Avenida de Salamanca.

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de la Policía Local que ha logrado ponerse en contacto con los propietarios de sendos vehículos que se hallaban próximos a los contenedores, al objeto de que los retiraran para evitar que las llamas pudieran alcanzarlos, peligro que en un primer momento han evitado los agentes mediante de los extintores que portaban en el coche patrulla.

Los trabajos de extinción los han completado efectivos de Bomberos, sin que pudieran evitar que un total de seis contenedores resultara afectado, cuatro de los cuales han quedado totalmente destruidos y dos de forma parcial. Las llamas han afectado a un contenedor de vidrio, uno de cartón, uno de envases, otro de materia orgánica y dos de fracción resto.