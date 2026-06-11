El Arenal (Ávila) se prepara para revivir su historia con la celebración de las III Jornadas del Cañón. - AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL (ÁVILA)

Del 13 al 15 de junio, el municipio rendirá homenaje a uno de los episodios más emblemáticos de su tradición popular con un amplio programa de actividades culturales, gastronómicas y participativas

EL ARENAL (ÁVILA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Arenal (Ávila) celebrará este fin de semana las III Jornadas del Cañón, una cita ya consolidada en el calendario cultural del municipio que tiene como objetivo preservar, divulgar y poner en valor uno de los episodios más singulares de la historia popular arenala, convertido con el paso del tiempo en una de las principales señas de identidad de la localidad.

Entre este sábado y el lunes, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación diseñada para acercar la historia, las tradiciones y el patrimonio inmaterial de El Arenal a todas las generaciones, convirtiendo las calles del municipio en un espacio de encuentro, convivencia y memoria colectiva.

El alcalde de El Arenal, Ángel González, ha destacado que estas jornadas representan una de las mejores expresiones del orgullo de pertenencia al pueblo y una oportunidad para mostrar a quienes les visitan la riqueza histórica, cultural y humana que atesora la villa.

"Las Jornadas del Cañón son mucho más que una celebración. Son una forma de mantener viva nuestra historia, de transmitir nuestras tradiciones a los más jóvenes y de fortalecer el sentimiento de unión entre vecinos. Además, suponen un importante impulso para la actividad económica, turística y social del municipio", ha señalado el regidor, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

UN RUDIMENTARIO CAÑÓN CON UN CASTAÑO

La leyenda del Cañón de El Arenal rememora un episodio transmitido de generación en generación que sitúa los hechos durante las Guerras Carlistas del siglo XIX. Según la tradición oral, los vecinos del municipio construyeron un rudimentario cañón utilizando el tronco hueco de un castaño reforzado en la fragua local para defender la localidad ante una posible incursión armada. Aunque el artefacto terminó estallando tras el disparo, el estruendo provocado habría conseguido disuadir a los atacantes, convirtiéndose desde entonces en un símbolo del ingenio, la valentía y el espíritu colectivo de los arenalos.

Precisamente esa historia será la protagonista de un intenso programa de actividades que arrancará este viernes con la inauguración del Mercado de Oficios y continuará durante todo el fin de semana con actuaciones musicales, juegos tradicionales, exhibiciones, degustaciones gastronómicas, actividades infantiles y encuentros culturales que implicarán a numerosos colectivos locales.

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado por la noche con la representación teatral de 'La Taberna de los Patriotas', una obra basada en acontecimientos reales relacionados con la historia local, a cargo del Grupo de Teatro La Fábrica, que se representará en la Plaza de España.

El alcalde ha querido subrayar especialmente el carácter participativo de estas jornadas y el papel fundamental que desempeña el tejido asociativo local. "Si hoy las Jornadas del Cañón son una realidad es gracias al compromiso y al trabajo desinteresado de decenas de personas que dedican su tiempo y esfuerzo a mantener vivas nuestras tradiciones. Desde el Ayuntamiento queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las asociaciones, clubes, colectivos y establecimientos colaboradores que hacen posible este evento", ha manifestado Ángel González.

El Ayuntamiento de El Arenal reconoce de manera especial la implicación de la Asociación de Jóvenes en Fiestas, la Asociación Cultural La Campana de Gredos, la Asociación Musical Arenala, el Grupo de Teatro La Fábrica, la Ronda Los Aguzadores, el Club de Cazadores El Cristo, la Escuela Infantil de Fútbol, Protección Civil de El Arenal, el AMPA del CRA Camilo José Cela, así como de los diferentes clubes y asociaciones vecinales que colaboran activamente en la organización y desarrollo de las jornadas.

Asimismo, el Ayuntamiento quiere hacer extensivo este reconocimiento a los bares y establecimientos hosteleros participantes, cuya implicación resulta fundamental para el desarrollo de las jornadas y para la promoción de la gastronomía local a través de las degustaciones y tapas de época programadas durante el fin de semana. En especial, agradece la colaboración del Hogar del Pensionista, Bar Lara, Bar Anita, Bar El Extremeño, Bar Mirabel, Los Molinillos y Bar Mayte, que una vez más demuestran su compromiso con las tradiciones locales, la convivencia vecinal y la dinamización social y económica del municipio.

El Ayuntamiento también agradece el respaldo institucional de la Diputación Provincial de Ávila, cuyo apoyo contribuye al fortalecimiento de iniciativas que promueven la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo turístico de los municipios de la provincia.

Desde el Consistorio se anima a vecinos, visitantes y turistas a participar en unas jornadas que combinan historia, cultura, gastronomía y tradición en un entorno privilegiado como es la Sierra de Gredos. "Queremos que quienes nos visiten descubran no solo una leyenda, sino también un pueblo vivo, dinámico y orgulloso de sus raíces. Las Jornadas del Cañón son una invitación a conocer El Arenal, su historia y a las personas que hacen grande este municipio cada día", concluye el alcalde Ángel González.