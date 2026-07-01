Argentina, Italia y Grecia se suman a la provincia de Segovia en la 38 edición del Festival de la Esteva

La directora del Festival Internacional La Esteva, Rosa Velasco (centro) con los alcaldes y diputados. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Folclórico Internacional de la Esteva ha presentado su 38ª edición, que se celebrará en Segovia y varios municipios de la provincia del 10 al 12 de julio y en la que intervienen grupos folclóricos de Argentina, Italia y Grecia, además de los locales y nacionales.

A la presentación han acudido el diputado de Cultura, José María Bravo, y la diputada Elisabet Lázaro, en su condición de alcaldesa de La Lastrilla, además del alcalde de Bernuy de Porreros, Adolfo Santamaría, y el concejal de Cultura de Segovia, Juan Carlos Monroy. Con ellos ha estado la directora de la Asociación Cultural y presidenta del Festival, Rosa Velasco, quien ha detallado el programa de esta edición.

Velasco ha explicado que el certamen mantendrá, un año más, su fórmula de sedes itinerantes por la provincia, combinada con una programación central en la capital. Así, ha precisado que el viernes 10 de julio la plaza de las Canteras de El Sotillo, en el término municipal de La Lastrilla, acogerá una de las actuaciones itinerantes, mientras que el sábado el programa se trasladará a la Plaza Mayor de Carbonero el Mayor, al Parque del Juncar de Bernuy de Porreros y a la Plaza Mayor de Valverde del Majano.

De forma paralela, la capital acogerá el grueso de la programación, con la gala inaugural del viernes 10 a las 20.00 horas, en la plaza del Azoguejo, con la participación del grupo segoviano de danzas La Esteva, el argentino Abriendo Surcos, el italiano Grupo Folk Su Masu, la Asociación Folklórica Karagouna, procedente de Grecia, y la agrupación murciana Coros y Danzas de Yecla.

El sábado 11, a partir de las 11.00 horas, un paseíllo partirá desde San Clemente y recorrerá el centro de la ciudad hasta la plaza Mayor, con la incorporación del grupo de danzas de Villalbilla de Burgos y el grupo de paloteo de Bernuy de Porreros. Ese mismo sábado, a las 20.00 horas, la plaza del Azoguejo volverá a acoger otra gala, y el festival se cerrará el domingo 12, a la misma hora, con la gala final.

José María Bravo ha destacado la colaboración de la Diputación con el desarrollo del programa itinerante, que se sitúa en torno a los 3.000 euros, y ha explicado que la institución colabora en algo "que se ha convertido en una tradición y en una forma de contribuir a preservar la identidad del territorio". Esta aportación se suma a la que aporta la institución provincial a La Esteva, con un convenio anual para todas las actividades de su programa, que amplían las del Festival.

De igual manera, el Ayuntamiento de Segovia, según ha especificado el concejal Monroy, aporta a La Esteva un total de 48.900 euros a través de una convocatoria de concurrencia competitiva. A ello se suman las aportaciones de instituciones privadas, negocios locales y particulares que colaboran con la agrupación folclórica para ayudar a sus actividades durante todo el año y, especialmente, al Festival Internacional, que logra así llegar a su trigésimo octava edición.

Rosa Velasco ha recordado que el festival mantiene desde 2001 un sistema de rotación entre los municipios de la provincia y la región para que sus grupos de paloteo y danza tradicional tengan presencia en cada edición. En este marco, Bernuy de Porreros se ha incorporado a la programación hace tres años, mientras que Carbonero el Mayor fue el primer municipio en sumarse, en la quinta edición del certamen.

Entre los grupos internacionales que acuden este año a Segovia, Abriendo Surcos debutó en 1997 y regresa este año desde la provincia argentina de Córdoba, mientras que el Grupo Folk Su Masu, de Cerdeña, visitó el festival en 2013. La agrupación murciana de Yecla mantiene su vínculo con la Esteva desde 1942.

En la presentación de esta edición se ha mostrado el cartel anunciador que, este año, presenta un collage de motivos alusorios como una pareja de danzantes, el pañuelo de la jota, el acueducto, una partitura, trigo, amapolas, bolillos, pasamanería y joyas, representación variada del conjunto de tradiciones que se plasman en el festival.