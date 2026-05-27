Archivo - Los argentinos Kevin Johansen y Liniers convierten el Zorrilla en un escenario de música, dibujo y humor en directo. - TEATRO ZORRILLA DE VALLADOLID - Archivo

Llegan a Valladolid en el tramo final de una gira europea que celebra más de quince años de colaboración artística

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) - El Teatro Zorrilla acoge este viernes, a las 20.30 horas, la actuación de Kevin Johansen y Liniers, una propuesta escénica que combina música en directo, ilustración improvisada y conversación sobre el escenario en un formato que ambos artistas han convertido en una de sus señas de identidad.

La cita en Valladolid forma parte del tramo final de la gira europea que ambos iniciaron en 2023 y que, tras más de un centenar de conciertos, pone el broche a más de quince años de colaboración artística.

A lo largo de este tiempo, Johansen y Liniers han construido un universo creativo compartido del que han surgido proyectos como los DVDs en directo grabados en Buenos Aires y Ciudad de México editados por Sony Music, los libros OOPS! y BIS, el álbum en vivo Desde que te Madrid, publicado en 2025, y el reciente libro Es nuestra forma de comunicarnos.

Durante el espectáculo, Kevin Johansen interpreta algunos de los temas más conocidos de su trayectoria mientras Liniers dibuja e improvisa ilustraciones en tiempo real que se proyectan sobre el escenario, creando un diálogo constante entre música e imagen. El resultado es una propuesta dinámica y cercana en la que también tienen protagonismo el humor inteligente, la espontaneidad y la complicidad entre ambos artistas.

El repertorio recorre canciones emblemáticas de la discografía de Johansen en un formato diferente al concierto convencional, en el que las ilustraciones acompañan, reinterpretan y transforman las canciones a medida que avanza la actuación. Para muchos asistentes, la cita supondrá además una de las últimas oportunidades de ver juntos sobre el escenario a dos artistas que han hecho de la amistad creativa el motor de su propuesta.

Nacido en Alaska y criado entre Buenos Aires, Montevideo y Nueva York, Kevin Johansen es una de las figuras más singulares de la música latinoamericana contemporánea. Su trayectoria se caracteriza por la mezcla de estilos, idiomas y referencias culturales, combinando desde hace años folk, pop, cumbia, rock o ritmos latinos con un estilo personal marcado por la ironía y la cercanía. Su disco Quiero mejor fue reconocido recientemente en los Premios Gardel 2025 como Mejor Álbum Canción de Autor.

Por su parte, Liniers, nombre artístico del ilustrador argentino Ricardo Siri, es uno de los dibujantes más reconocidos del ámbito hispanoamericano. Autor de la tira Macanudo, publicada desde 2002, ha editado más de treinta libros y ha colaborado con medios y publicaciones internacionales como The New Yorker. Además, ha desarrollado trabajos para músicos y artistas de distintos países, consolidando una trayectoria que combina ilustración, humor y narrativa visual.

La actuación forma parte de la programación de primavera del Teatro Zorrilla, que continúa apostando por propuestas culturales de distintos formatos y estilos