Argüello anuncia la primera relación de 18 nombramientos para el nuevo curso pastoral en la Archidiócesis de Valladolid

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, ha decretado una primera relación de 18 nombramientos para el curso pastoral 2026/27 que serán completados en las próximas semanas con nuevas encomiendas pastorales.

Un nuevo curso que vendrá marcado en la Iglesia vallisoletana por el desarrollo de una Asamblea Diocesana y la clausura, este mes de diciembre, del Año Jubilar de la Santidad que la Archidiócesis está celebrando con motivo del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.

El prelado vallisoletano ha nombrado a Sebastián Aldavero García párroco de las parroquias de San Pedro Apóstol y Santa Clara de Asís. Sucede, así, al frente de esta unidad pastoral a José Andrés Cabrerizo, fallecido repentinamente el pasado mes de junio.

Juan Antonio Molina Sanz ha sido nombrado párroco de la Sagrada Familia y de San Ildefonso. Para estas mismas parroquias, que conforman también una unidad pastoral, ha sido nombrado vicario parroquial Juan Pablo Hervada Puerta.

Además, Juan Pablo Hervada Puerta, que tomó posesión recientemente como canónigo prefecto de música de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valladolid, ha sido nombrado también canónigo fabriquero de la Seo vallisoletana.

Los sacerdotes carmelitas Ramón Maneu Sanjosé (OCarm) y David Augusto Sosa Herrera (OCarm) han sido nombrados párroco y vicario parroquial, respectivamente, de la Parroquia de Nuestra Señora del Henar. Y el misionero paúl Antonio Molina Salmerón (CM), vicario parroquial de las parroquias del Dulce Nombre de María y de María Milagrosa.

CAMBIOS EN EL MEDIO RURAL

Cuatro presbíteros diocesanos suman nuevas encomiendas a sus actuales responsabilidades pastorales en las parroquias rurales. Así, Ángel Antonio Alonso Ramírez ha sido nombrado párroco de San Ginés, en Ciguñuela, y de la Anunciación de Nuestra Señora, en Robladillo; Jorge Polo Casado, párroco de Santa María, en Castrodeza; Marcos Rebollo Usunáriz, párroco de San Pedro Apóstol, en Mucientes; y Grzegorz Lonski, párroco de la Visitación de Nuestra Señora, en Villanueva de Duero.

Luis Enrique Tizón Basurto ha sido nombrado párroco de Foncastín, Nava del Rey, Rueda, Siete Iglesias de Trabancos y Torrecilla del Valle.

Por su parte, el carmelita descalzo Lázaro René de la Fe Gafas (OCD) ha sido nombrado párroco de Santa María y San Boal, en Pozaldez, y de San Juan Bautista, en Rodilana. Y Francisco Palomar Andrés, administrador parroquial de San Pedro de Latarce, Urueña, Villanueva de los Caballeros y Villardefrades.

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO

Tras la toma de posesión, el pasado mes de julio, del nuevo vicario judicial de la Archidiócesis de Valladolid, José San José Prisco, el Arzobispo ha nombrado también tres jueces para el Tribunal Eclesiástico. Estos son Fernando Palacios Blanco, Alberto Muñoz Pardal y José Manuel Ferrary Ojeda.

Asimismo, monseñor Luis Argüello ha nombrado a Jonathan Espinilla Suances como patrono estable del Tribunal Eclesiástico.