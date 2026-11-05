Argüello destaca la "rápida recuperación" de León XIV, que puede iniciar su "exigente" viaje a Sudamérica

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, entrega un obsequio al Papa León XIV durante su visita a España en junio de 2026. - ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha destacado este jueves que la "recuperación tan rápida" que ha tenido el papa León XIV tras la intervención a la que fue sometido hace menos de un mes le va a permitir iniciar de forma inminente el "exigente" viaje a Argentina, Urugay y Perú.

Así lo ha señalado Argüello en declaraciones a los medios de comunicación tras una rueda de prensa que ha ofrecido en el Arzobispado de Valladolid, del que es titular, y donde ha recordado que estuvo en Roma durante nueve días en octubre y que justo pudo saludar al Pontífice el mismo día que se conoció que iba a someterse a la intervención para extirparle un nódulo canceroso detectado en el pulmón.

"El saludo fue previo a esos acontecimientos y a esta recuperación tan rápida que le va a permitir hacer este exigente viaje a Argentina, Uruguay y Perú", que iniciará este viernes, 6 de noviembre.

Además de la importancia que tiene esta visita del Papa a Sudamérica, Argüello ha advertido de que en estos días en Perú se da un episodio de lluvias "muy importantes", que puede incidir en la celebración de eventos previstos al aire libre.

Sobre el país andino, Argüello ha recordado que visitará Chiclayo una diocesis "muy vinculada" con la de Valladolid por la figura de Santo Toribio de Mogrovejo, que nació en la localidad vallisoletana de Mayorga y que fue obispo misionero en Perú hasta su fallecimiento en Zaña, histórica ciudad perteneciente a la Diócesis de Chiclayo.

Sobre ese viaje y la vinculación con Mayorga trató en parte la conversación que mantuvo Argüello el mes pasado con el Papa León XIV a quien durante su reciente visita a España regaló una reproducción de un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo. Por ello, considera que ese "saludo" fue "un eco" del viaje del pontífice en junio de 2026, por el que mostró su "alegría y agradecimiento" a los fieles españoles.