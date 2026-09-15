ARMH pide a Ayuntamiento de Bembibre (León) dedicar una calle al maestro republicado Agustín Alonso, asesinado en 1936

El maestro Alonso Jambrina junto a sus alumnos. - ARMH

LEÓN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado por registro una petición dirigida a la alcaldesa de Bembibre (León) para pedir que se dedique una a Agustín Alonso Jambrina, que durante muchos años ejerció como maestro en San Román de Bembibre y que fue asesinado hace 90 años, el 15 de septiembre de 1936

"Don Agustín", como se recuerda que le llamaban sus alumnos, nació en Moraleja del Vino, Zamora, el 13 de enero de 1898 y ejerció de maestro en San Román de Bembibre durante la década de los años 20 del siglo pasado hasta que estalló la Guerra Civil y "fue asesinado por las nuevas autoridades golpistas y pistoleros falangistas" el 15 de septiembre de 1936, como han explicado desde la ARMH.

Tenía 38 años y dejó viuda y tres huérfanos y "su asesinató afectó especialmente a sus alumnos por su carisma profesional y humano y su quehacer comunitario en favor de los más desfavorecidos socialmente".

Su cadáver fue encontrado en la cuneta del kilómetro 318 de la Carretera N-VI, Madrid- Coruña, cerca de Astorga, junto con otro bembibrés, José Villar Sobrín, y fueron enterrados como desconocidos en una fosa común, que hoy estádesaparecida, en una esquina del cementerio del pueblo de Castrillo de las Piedras.

La ARMH reclama una calle para Don Agustín en el aniversario de su asesinato y "como forma de reconocimiento de una persona cuya generosidad y compromiso con el magisterio influyó de manera significativa" en varias generaciones de alumnos que conservaron su memoria de por vida y agradecieron el trato y las enseñanzas "de aquel maestro que quiso hacer de su profesión una herramienta para mejorar sus vidas".

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, "la figura del maestro Agustín Alonso Jambrina debe ser recordada públicamente como un referente de quienes dedicaron sus vidas a mejorar la sociedad y dejaron una huella de dignidad en las vidas de quienes asistieron a sus clases".

Asimismo, ha apuntado que es un reconocimiento al compromiso de Don Agustín por hacer de la enseñanza "una herramienta" para mejorar la vida de sus alumnos y ampliar sus horizontes.