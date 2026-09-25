Armisén, en el Día de la Provincia: "En estos cuatro años nos hemos adelantado a los problemas de los palentinos"

Equipo de Gobierno de la Diputación de Palencia en el Día de la Provincia ( - EUROPA PRESS

PALENCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia celebra el Día de la Provincia haciendo balance y repasando los retos pendientes para este año, el último de la legislatura.

La presidenta de la institución, Ángeles Armisén, ha asegurado que durante estos cuatro años, la Diputación de Palencia "se ha adelantado" a los problemas de los palentinos entre los que ha destacado la vivienda, la movilidad y la promoción del patrimonio.

"No solo hay que detectar necesidades, sino que también hay que buscar soluciones. Estos cuatro años han sido claves en el liderazgo de servicios públicos e infraestructuras para los palentinos", ha expresado.

Armisén ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo de gobierno y para toda la corporación provincia "que desde diferentes ideologías miran siempre por el bien de los pueblos".

En su discurso, Armisén ha hablado del desafío demográfico y ha concretado que desde principios de 2023, la provincia ha sumado 2.868 habitantes.

"Por primera vez en muchas legislaturas, acabaremos con más palentinos de los que comenzamos", ha señalado antes de atribuir este incremento a la Agenda Rural a la que ha calificado como proyecto provincial, elaborado con la participación de todos, "desde la escucha continua".

Sobre la solidaridad y las particularidades del territorio, que "redundan en beneficio de todos", la presidenta se ha referido a los cuatro Planes de Sostenibilidad Turística, que movilizan más de diez millones para potenciar la Montaña Palentina, el Camino de Santiago, el Canal de Castilla y el Enoturismo del Cerrato.

Junto al Programa Territorial en Tierra de Campos, para industrializar la comarca de la mano de la Junta de Castilla y León o los Planes de Actuación Integrada en la zona Norte y en el área de Saldaña, con el fin de mejorar las infraestructuras y ampliar el parque de vivienda.

Todo ello, en parte gracias a "la cifra récord de Fondos Europeos" captados, con casi 27 millones de euros. En cuanto a la vivienda, como "principal necesidad de los españoles", la presidenta ha repasado el programa 'HabitaLO Rural', creado en 2024, en el que se han comprometido más de 9 millones de euros para movilizar el parque residencial, con incentivos para el alquiler, soluciones para los jóvenes o para viviendas municipales.

Impulsar la movilidad es otra de las necesidades a la que se ha referido, con la creación de 'DipuCar', el servicio de transporte a demanda que ya llega a seis zonas de referencia y a 94 municipios.

También ha destacado la mejora del Servicio de Extinción de Incendios, con dos nuevos parques en servicio, y un tercero en camino; con una plantilla que pronto alcanzará los 54 bomberos profesionales, y una inversión de cerca de 8 millones de euros.

Y las infraestructuras para garantizar el abastecimiento de agua en toda la provincia a través del Plan Integral del Agua dirigido a 190 municipios..

Armisén ha concluido el repaso recordando que la cuantía de los Planes provinciales ha aumentado 30 por ciento y que la insitutición continúa dando vida a recursos como la Facultad de Enfermería, la Villa Romana de La Tejada o el Castillo de Monzón.

También se ha felicitado por la buena gestión de la Diputación, cuyo presupuesto para 2026 se sitúa en los 108 millones de euros, un 22 po ciento por encima del que contábamos al inicio del mandato.

Y, por primera vez, con deuda cero.

Ha planteado el reto de impulsar la actividad económica en toda la provincia, con una nueva Estrategia de Atracción de Inversiones, que se suma los 6 millones de euros en subvenciones para emprendedores y los cuatro millones para el sector primario.

Armisén ha cerrado su discurso pidiendo un nuevo marco de financiación local y el Estatuto Básico del Pequeño Municipio.

También ha reclamado nuevas infraestructuras para mejorar el abastecimiento energético y la conectividad.

La presidenta también ha tenido palabras de apoyo para Ceuta y ha concludosu intervención haciendo alusión al quinto aniversario de Campos del Renacimiento, el eje de la celebración del Día de la Provincia este año.

El acto institucional ha finalizado en un homenaje a los 17 alcaldes de la provincia que completado cuatro legislaturas al frente de sus municipios.