Arranca la I Encuentro Interuniversitario de Luchas Tradicionales para preservar identidad e historia canaria y leonesa

La rectora de la ULE, Nuria González (centro), en la presentación del I Encuentro Interuniversitario de Luchas Tradicionales. - EUROPA PRESS

LEÓN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) acoge desde este lunes el I Encuentro Interuniversitario de Luchas Tradicionales, una iniciativa impulsada junto a las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna con el objetivo de fortalecer la colaboración entre instituciones académicas para promover la conservación, el estudio y la difusión de las luchas tradicionales como parte del patrimonio cultural y deportivo de sus respectivos territorios y preservar la cultura, identidad e historia canaria y leonesa.

Así lo ha expresado la rectora de la ULE, Nuria González, en la inauguración del Encuentro, donde ha recalcado la importancia de que estos deportes tradicionales "sigan vivos" y puedan ser conocidos y disfrutados por las generaciones futuras.

La rectora ha estado acompañada por el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la ULE, Diego Soto García; el vicerrector de Cultura, Deportes y Sociedad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Miguel Álamo Mendoza; el director de la Cátedra Emilio Rivero Rodríguez de Lucha Canaria, Víctor Alonso y la presidenta de la Federación de Lucha Leonesa, Susana Ropero.

José Miguel Álamo ha coincidido con la rectora al augurar un éxito al I Encuentro Interuniversitario de Luchas Tradicionales, al contar con un programa "ambicioso", que incluye un seminario, un encuentro de investigadores, una reunión técnica y el I Torneo Interuniversitario de Luchas canaria y leonesa.

En la misma línea se ha pronunciado Susana Ropero, que ha señalado la necesidad de luchar para que estas prácticas deportivas no se pierdan, tanto desde dentro como desde fuera de los corros y terreros.

ESPACIO DE COOPERACIÓN

Desarrollado en colaboración con la Cátedra Emilio Rivero Rodríguez de Lucha Canaria y la Federación de Lucha Leonesa, el encuentro aspira a consolidarse como un espacio de cooperación entre el ámbito académico, el deporte y la sociedad para favorecer el intercambio de conocimiento y la puesta en valor de dos modalidades deportivas profundamente ligadas a la identidad y la historia de León y Canarias.

La elección de León como sede de esta primera edición supone, además, un reconocimiento al compromiso que la ULE León mantiene desde hace años con la promoción, el estudio y la difusión de la lucha leonesa, en estrecha colaboración con la Federación y otras entidades vinculadas a este deporte tradicional.

Con esta iniciativa las instituciones participantes pretenden reafirmar su compromiso con la preservación del patrimonio cultural inmaterial y con el papel de las universidades como agentes activos en su investigación, conservación y difusión, además de impulsar la colaboración académica en torno a unas disciplinas que constituyen una expresión de la historia, la identidad y las tradiciones de sus respectivos territorios.