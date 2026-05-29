Arranca la Feria del Libro de Valladolid, en la que Carnero apuesta por reivindicar "lo español aquí, ahora y siempre"

1091449.1.260.149.20260529135650 El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (en el centro), acompañado por la concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento, Irene Carvajal; la viceconsejera de Acción Cultural en funciones, Mar Sancho; y, a la derecha, el director José Luis López. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La 59ª Feria del Libro de Valladolid ha quedado inaugurada a mediodía de este viernes, con un acto presidido por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que ha destacado que en una edición en la que el contenido de la feria girará en torno al hilo conductor de 'la huella de la cultura española en América", por lo que ha defendido reivindicar "lo español, aquí, ahora y siempre".

Junto a Carnero han estado la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal; la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el director de la Feria, Pedro Ojeda, y el invitado de honor de esta inauguración, el escritor, director y productor de cine José Luis López-Linares, así como el gremio de libreros de Castilla y León y de Valladolid.

Carnero ha destacado que, con el tema sobre el que se centra este certamen, resulta necesario "hacer valer lo español aquí, ahora, antes y después, siempre".

El regidor ha definido el lema de esta edición como "la conexión cultural que hay entre lo español y lo que hay al otro lado del océano", tras recordar que si el año pasado la Feria tuvo a Perú como invitado, este año se da "un paso más" en esa misma dirección, para abrir el certamen al conjunto al mundo latinoamericano y americano, "en el doble sentido".

Entre el centenar de actividades programadas, que arrancan en la tarde de este viernes, entre otras con el pregón que ofrecerá en la escritora Care Santos, Carnero ha destacado también el "broche final" del próximo 7 de junio, cuando se celebrará un homenaje a "uno de los nuestros", el escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo, Premio Nacional de Narrativa y Premio Nadal.

El director cinematográfico López-Linares ha tomado la palabra como invitado en esta edición y ha comenzado por agradecer esa invitación ya que considera que no es un autor literario, si bien ha bromeado que es *"muy buen cliente" de las ferias del libro, pero ha añadido que cuando conoció el 'leitmotiv' de esta edición entendió su presencia.

Como ha recordado el director, lleva "unos últimos años" centrado en el tema de la "hispanidad", con obras documentales como 'España, la primera colonización' o 'Hispanoamérica', y ahora tiene en proyección 'We, the Hispanos, España, raíz de Estados Unidos', tercera entrega de la trilogía con la que ha reivindicado la herencia cultural española en América.

En su intervención en la Plaza Mayor, López-Linares ha asegurado que "América nació Castilla" y que "Valladolid simboliza" como ninguna otra "esa conexión histórica entre España y Estados Unidos". Así, ha recordado al vallisoletano Juan Ponce de León, nacido en Santervás de Campos, que fue el descubridor de la Florida y, en sus palabras, "el primero que puso pie en lo que hoy es Estados Unidos". Pero, además, se ha referido al papel de Isabel la Católica o Felipe II.

"Nadie tiene una historia como la de España, y hasta qué punto desconocemos nuestra propia historia", ha subrayado.

De hecho, ha aseverado que España, y en particular Castilla tiene "tantas cosas, tantas historias que salen de aquí" que ha comenzado a rodar una película sobre Castilla.