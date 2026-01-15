Arranca la urbanización de la plaza de Santa Cecilia de Salamanca con presupuesto de 265.000 euros y plazo de 4 meses

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visita las obras de la plaza de Santa Cecilia. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado el inicio de las obras de urbanización de la plaza de Santa Cecilia, en el barrio de San José de la capital, con un presupuesto de adjudicación de 264.879,37 euros y un plazo de ejecución de 4 meses.

Con esta actuación se mejorará la accesibilidad, la seguridad vial y la eficiencia energética, además de crear una zona peatonal con más bancos, zonas verdes y aparatos para la práctica de deporte y ejercicio físico, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas obras, además, culminarán la modernización de las plazas del barrio San José y cuentan con "el visto bueno previo de la asociación de vecinos, dando cumplimiento a la petición del que fuera el presidente de El Concejo del Tormes, Ricardo Artiles".

El proyecto de renovación de la plaza de Santa Cecilia recoge, en primer lugar, una zona para aparcamiento junto a la calle Maestro Argenta, con un total de 33 plazas, una de ellas para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Para el resto de la plaza se prevé un uso peatonal con accesibilidad universal, en el que se ha reservado un espacio para la reubicación de las mesas de ping-pong y para el circuito de calistenia ya existentes, que complementan además la zona para perros anexa.

En este espacio se incluyen tres nuevos bancos, dos papeleras, una fuente bebedero, un hidrante contra incendios y la renovación del alumbrado público con tecnología LED.

Esta zona peatonal permitirá, a su vez, una mayor accesibilidad hacia las calles Maestro Guridi y Maestro Jiménez a través de una nueva rampa con pasamanos dobles, pasamanos en las escaleras y en un tramo del paseo peatonal existente, "con el fin de evitar caídas", han especificado desde el equipo de Gobierno municipal.

Asimismo, se acometerá la renovación de dos zonas ajardinadas degradadas junto a la zona para perros y se crearán nuevas zonas verdes con la plantación de 26 árboles (arces, tilos y almeza) y plantas arbustivas en 620 metros cuadrados de jardines, donde también se colocará una malla antihierba, una capa de astilla sobre la capa de tierra vegetal y riego por goteo para favorecer un mejor mantenimiento y el ahorro de agua.

El alcalde de Salamanca también ha señalado que próximamente se llevará a cabo la adecuación del mirador en la calle Diego Pisador del barrio El Tormes, una de las zonas en las que se puede disfrutar de las vistas de la ciudad.

En concreto, se procederá a la mejora de las aceras y la jardinería tanto de esta calle como de la fachada verde de la Vía Helmántica.