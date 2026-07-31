Arroyo (Valladolid) aprueba más de dos millones de euros para inversiones e infraestructuras

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 31 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha aprobado este viernes dos modificaciones presupuestarias por un importe total de 2.017.980 euros para la ejecución de un paquete de inversiones destinado a la mejora de infraestructuras, espacios públicos y servicios municipales.

La principal partida, de 1,3 millones de euros con cargo al superávit municipal de 2024, se ha destinado a impulsar la tercera fase del plan integral de renovación de la urbanización Sotoverde, centrada en la ampliación y modernización de su red de saneamiento. Asimismo, con cargo al superávit se ha presupuestado una cuantía de 100.000 euros para la reposición y reparación del alumbrado viario.

De igual modo, la corporación municipal ha dado luz verde a una batería de intervenciones por un importe superior a 700.000 euros. Entre las actuaciones aprobadas figuran un plan de adaptación al calor con la climatización de las escuelas infantiles Arco Iris y Mini Cola, la instalación de 15 toldos en colegios con mayor exposición solar y la creación de las primeras zonas de sombra artificial en dos parques.

El paquete inversor abarca también el cerramiento perimetral del Parque de San Lorenzo, la sustitución del arenero del Parque de La Florida por césped artificial, un nuevo espacio de juegos infantiles en el Socayo, la renovación del pavimento de la pista de hockey de Santa Ana, la sustitución de la cubierta del bar de los campos de fútbol de La Vega y la reparación de filtraciones en el Edificio Multiusos y naves municipales.

Asimismo, se ha previsto la construcción de una rampa de acceso al río Pisuerga para facilitar intervenciones de los servicios de emergencia.

En materia de agua, el Consistorio ha fijado una inversión de 208.980 euros para reforzar la capacidad de impulsión de agua potable desde la Plaza de España hasta el depósito de Las Balonas mediante la sustitución de bombas y mejoras en las instalaciones, además de la renovación integral del sistema de filtración previo al depósito para adecuar el riego.

El alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ha asegurado que este paquete responde a una planificación para "actuar al mismo tiempo sobre proyectos estratégicos y sobre actuaciones que mejoran el día a día de los vecinos".

El regidor ha subrayado además que la buena situación económica municipal "hace posible seguir impulsando grandes proyectos como la renovación de Sotoverde y, al mismo tiempo, acometer nuevas inversiones que mejoran la calidad de vida de los arroyanos".