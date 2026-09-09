El arte regresa a las calles de León los días 19 y 20 deseptiembre con una nueva edición de 'Vecindario'

La concejala de Juventud, Vera López (centro izquierda), en la presentación de 'Vecindario 24007'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de las Artes en la Calle 'Vecindario', organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León, regresará los días 19 y 20 de septiembre con una nueva edición cargada de música, teatro, danza, clown y circo por las calles de la ciudad, en este caso en los barrios del este y noroeste (San Mamés, la Palomera, la Universidad y la Serna).

Esta cita cultural y artística, denominada en la presente edición 'Vecindario 24007', toma el relevo al Festival de Verano Cuna del Parlamentarismo. La propuesta está configurada para cambiar cada año de ubicación con el objetivo de llegar a todos los rincones de la ciudad.

La concejala de Juventud, Vera López, ha presentado este miércoles la iniciativa que parte de una convocatoria abierta que ha recibido cerca de 600 propuestas de prácticamente todas las disciplinas artísticas de las cuales se han seleccionado seis.

Las propuestas seleccionadas incluyen una visita guiada, un concierto, danza, performance, teatro de objetos, un taller y un mural, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Vera López ha estado acompañada en la presentación de 'Vecindario 24007' por Manuel Alonso, en representación de la Asociación M.AL., y por el coordinador de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE), Miguel Ángel Barreales.

ESPACIOS NO CONVENCIONALES

La edil ha explicado que 'Vecindario' es un festival de artes escénicas en la calle y en espacios no convencionales, nacido en 2020 bajo el auspicio de es.pabila, el programa de ocio saludable de la Concejalía de Juventud cuyo objetivo es dar visibilidad a espectáculos de jóvenes creadores emergentes menores de 30 años que apuestan por nuevos lenguajes y formatos.

Idea original de la Asociación Cultural M.A.L., el festival se articula en torno a dos premisas: la selección mediante convocatoria pública y progresivo alejamiento del centro. Desde la presente edición, la iniciativa se integra en 'Factibles', un proyecto de investigación y aprendizaje que estudia la relación entre creatividad, cultura, sociedad y espacio público.

Esta iniciativa permitirá evaluar el impacto y la capacidad transformadora del festival y cuenta con investigadores y expertos de universidades de León, Sevilla, Barcelona y Madrid.