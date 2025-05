'Arte para reparar la Tierra', jornadas en Ponferrada y Barruelo para actuar en zonas afectadas por la industrialización

LEÓN 15 May. (EUROPA PRESS) -

Organizadas en el marco del proyecto europeo Art Living Lab to Repair the Land, las Jornadas 'Arte para eparar la Tierra' se desarrollarán los días 24 y 25 de mayo en dos localizaciones emblemáticas por su pasado industrial: La Térmica Cultural en Ponferrada (León) y Barruelo de Santullán (Palencia), con el objetivo de generar un espacio de encuentro y reflexión sobre cómo el arte puede contribuir a la regeneración de comunidades y paisajes deteriorados.

En el corazón de Art Living Lab to Repair the Land está la idea de reparar. Este proyecto no trata sólo de arreglar lo que está roto, sino de repensar, reclamar y reimaginar los territorios dañados. Desafía la creencia de que estas zonas están más allá de la recuperación utilizando el arte y la cultura para reactivarlas y transformarlas.

Las jornadas contarán con charlas y activaciones de Fran Quiroga, Mario Pansera, Belén Sola, Alfredo Escapa, Sonja Lebos, Susanne Burmester, comitentes de Secuelas energéticas, Colectivo Niñas Malditas, Jose Luís Ruíz y Fernando Cuevas.

Estas jornadas forman parte de Art Living Lab to Repair the Land, un proyecto coordinado por Concomitentes que se desarrolla en tres territorios europeos -Barruelo de Santullán (Palencia, España), Wietstock (Ludwigsfelde, Alemania) y ibenik (ibenik-Knin, Croacia), que han sufrido un proceso de reconversión industrial cuyo legado ha alterado el paisaje y las formas de vida de las comunidades locales.