La artesanía textil de CyL protagoniza cinco millones de cupones de la ONCE en el sorteo del 9 de febrero.

PALENCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La artesanía textil de Castilla y León protagoniza el cupón de la ONCE del lunes, 9 de febrero, perteneciente a la serie 'Arte a mano'. Cinco millones de cupones difundirán por toda España esta artesanía.

La directora general de Comercio y Consumo, María Pettit, y el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en el taller de artesanía textil 'Ídem de Lienzo' (cuya fotografía ilustra este cupón) ubicado en Santa Cecilia de Alcor (Palencia) con la presencia de su propietaria, Luisa Guardo acompañada de Concha Cruz, fundadora del taller y madre de Luisa. En este acto se ha contado con la presencia, Héctor Alonso, alcalde de Santa Cecilia de Alcor; Felix Sanz, gerente de FOACAL; Mª Luz Hernández, consejera territorial de la ONCE, y Alejandra Rodríguez, directora de ONCE en Palencia.

'Ídem de Lienzo' es un taller de artesanía textil fundado en 1983, especializado en la creación de piezas textiles contemporáneas realizadas en telar manual y combinadas con técnicas tradicionales como el bordado a mano, la pintura sobre urdimbre y el uso de fibras naturales sostenibles. Su trabajo aúna tradición, innovación y diseño, dando lugar a piezas únicas elaboradas de forma artesanal.

La artesanía textil de Castilla y León destaca, especialmente, por sus mantas de lana, para cuya elaboración se utiliza lana virgen y se elaboran en telares tradicionales, como el de la fotografía que ilustra este cupón. Mención especial merece la manta zamorana, que tiene su origen en el repoblamiento de Zamora con gentes de diversos lugares, tras las incursiones árabes.

Los artesanos utilizan lana 100% pura de oveja, y con la fabricación se consigue un tejido ligero, que conserva el calor, y que es transpirable. En la localidad leonesa de Val de San Lorenzo, encontramos la industria textil Falagán, una empresa artesana que se dedica a la elaboración de mantas maragatas, conocida por la fabricación de mantas de lana virgen, que elaboran mediante un proceso tradicional. Para la fabricación de estas mantas se utiliza lana de oveja, esquilada, lavada, cardada e hilada en talleres o a mano. Se utilizan telares tradicionales, de pedal o cintura, con urdimbre y trama.

En Castilla y León, la promoción de la actividad artesanal está en manos de FOACAL, la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, que nació con el objetivo de impulsar, promocionar y defender la artesanía de la región y dar soporte y proyectar la actividad de todos sus miembros.

FOACAL impulsa la normalización empresarial de los artesanos, así como la modernización de los talleres para su integración en un mercado moderno y globalizado, ayudando a la creación de un tejido empresarial estable que permite salvaguardar el patrimonio intangible de los oficios artesanos.

Con la serie 'Arte a mano', la ONCE quiere visibilizar la artesanía más popular de nuestra geografía, con la intención de que no se pierda esa tradición característica y diferente de cada zona. Se emite un cupón por cada una de las 17 Comunidades Autónomas.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización.

Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.