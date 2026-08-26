El artista Horacio Fernández presenta en Palencia su mirada sobre el medio ambiente y el calentamiento global

Inauguración de la exposición de Horacio Fernández en el Lécrac. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista chileno Horacio Fernández ha presentado en Palencia una selección de 13 obras en reflexiona sobre sobre el medioambiente y las consecuencias del calentamiento global.

La exposición, instalada en el Lécrac podrá visitarse hasta el 21 de octubre. La muestra se ha incorporado a la programación cultural vinculada a las fiestas de San Antolín con el objetivo de que tanto los palentinos como quienes visiten la ciudad durante estos días puedan acercarse al espacio expositivo, tal y como ha destacado el concejal de Cultura, Francisco Fernández, durante la inauguración.

Asimismo, ha explicado que la intención del Ayuntamiento es que el Centro Cultural Lécrac tenga también presencia durante las fiestas "con una propuesta cultural que vaya más allá de los actos estrictamente festivos", ha dicho.

Horacio Fernández, nacido en Chile y vinculado a una tradición familiar relacionada con las artes plásticas, convierte la pintura abstracta en una vía para abordar cuestiones como la naturaleza, los paisajes y la transformación del planeta.

El artista trabaja desde la libertad y la experimentación, combinando colores, movimiento y distintas formas de aplicación de la pintura. Las obras están realizadas principalmente con acrílico sobre tela, aunque en algunas de ellas utiliza técnicas mixtas y otros pigmentos.

La selección que llega ahora a Palencia forma parte de una serie creada específicamente para España y que ha pasado ya por distintas ciudades, entre ellas Madrid, Canarias y Santander.

Al recorrer la exposición nos encontraremos con piezas que se contraponen en un sentido formal y lírico, dualidades con una carga crítica que toma referencias de nuestro pasado, presente y un futuro que se divisa esperanzador, tanto en cuanto lo hagamos posible.

Entre las obras específicamente creadas para esta muestra veremos paisajes que han sufrido las consecuencias del calentamiento global y la destrucción de la mano del hombre: el Mar de Arán, totalmente devastado; y Sahel, este último haciendo hincapié en el proyecto de la Gran Muralla Verde, llevado a cabo por los diferentes países africanos que comparten esta situación geográfica, y busca detener la desertificación.

La belleza y exuberancia de una Amazonas encendida, junto a la promesa de un nuevo Reverdecer; así como el juego reactivo de colores y temperaturas entre la Combustión y el Glaciar.

Para finalizar, el concepto clave de la exposición se expresa a través de dos grandiosas obras: la Vida y la Incertidumbre.