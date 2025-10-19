El artista Marcos Tapia ofrecerá en Salamanca cinco talleres infantiles sobre geometría y color

5 Talleres Gratuitos En El DA2, Con El Título 'Dibujo A La Carta' - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca organiza cinco talleres gratuitos en el DA2, con el título 'Dibujo a la carta', que serán impartidos por el diseñador gráfico y artista visual Marcos Tapia para reforzar conocimientos de geometría y color por medio de la lógica, la representación de datos y el azar.

El taller es una sesión creativa diseñada para experimentar con el dibujo a través del juego y consiste en utilizar los propios datos contenidos en una serie de cartas para experimentar con la expresión artística, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

El taller se servirá de las exposiciones que actualmente pueden verse en el DA2, 'Horizonte Vertical' y 'Tengo un animal singular', para inspirar y compartir la experiencia de habitar el espacio museístico.

Como punto de partida, los participantes iniciarán una búsqueda de inspiración en esas exposiciones y, a continuación de esta fase de observación, se trasladarán a 'La cocina' del centro de arte, el espacio designado para plasmar las creaciones propias.

El taller está destinado a niños y niñas con edades comprendidas entre seis y doce años con un número de plazas de doce personas por taller, que se desarrollarán los días 25 de octubre y 1, 8, 15 y 22 de noviembre, de 12.00 a las 14.00 horas.

Las inscripciones se pueden realizar en el propio centro o llamando a los teléfonos 923 18 49 16 o 923 18 46 21.