El artista palentino Castora Herz presentará en Palencia su nuevo disco junto a Cristina Len y otros artistas

Presentación del concierto 'Cien años de Castora'. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista palentino Castora Herz estrenará el 5 de junio su nuevo trabajo 'Cien años de Castora' dentro de la programación de la Feria Chica de Palencia en el marco un programa de dos días de actividades y un gran concierto en la Plaza Mayor, que constituye una de las novedades de las fiestas palentinas.

El concejal de Identidad Cultural, Fran Fernández, ha destacado que Alfredo Cimiano, el músico y productor que está detrás de la identidad de Castora Herz, es uno de los representantes de un movimiento que une folk y electrónica, la folktrónica, "del que está siendo pionero en esta tierra" por lo que ha reconocido que "hay que sentirse orgullosos".

"La música tradicional está recomponiendo las bases para convertirse en una música completamente actualizada y eso está generando un polo de atracción entre la juventud muy importante", ha apuntado el concejal.

El concierto presentación será el próximo viernes 5 de junio y reunirá sobre el escenario a Castora Herz y su banda La Quadrilla junto a los colaboradores del disco y distintos artistas del territorio, "convirtiendo el concierto en una ocasión única para celebrar colectivamente", tal y como ha explicado propio artista durante la presentación.

La velada comenzará a las 21 horas con la actuación de Cristina Len, cantante, compositora y productora vinculada a Martiago (Salamanca), una de las artistas más destacadas de la nueva generación que está reinterpretando la música de raíz desde los lenguajes contemporáneos. Su propuesta combina electrónica, pop y tradición castellana con una mirada personal y una puesta en escena que la ha llevado a formar parte de festivales y circuitos nacionales.

A las 22:30 horas será el turno de Castora Herz y La Quadrilla, que presentarán las canciones de 'Cien años de Castora' acompañados por invitados sorpresa entre los músicos y colaboradores que han formado parte del disco y otros artistas cercanos al proyecto que es el primer LP del músico, dj y productor de folktrónica palentino.

"Más que un concierto convencional, la actuación se plantea como una gran fiesta compartida alrededor de un trabajo que nació en Ampudia a partir del centenario de Castora Hernández Raposo, abuela del artista, y que durante más de un año ha ido tejiendo una red de colaboraciones entre tradición y electrónica", han apuntado sus promotores.

Grabado y producido íntegramente en Ampudia, 'Cien años de Castora' parte de ritmos, melodías y estructuras tradicionales de Castilla y León, principalmente Palencia, para llevarlas al terreno de la producción electrónica contemporánea.

A lo largo de sus quince canciones participan artistas como Delameseta, Cristina Len, María Alba (El Naán), Yoel Molina (Casapalma), Miguel "Sator" Sánchez, Diego Baeza o la poeta María Sotelo, además de los músicos que acompañan a Castora Herz en directo.

La celebración continuará después del concierto con la fiesta Pa' Luego, mientras que el sábado, de la mano del Colectivo Samain, tendrá lugar un taller de baile tradicional impartido por Patricia Melero, de Pindongas, y un folkgorio, un baile abierto y participativo, en la Plaza San Pablo junto a los Dulzaineros de Campos.