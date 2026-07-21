El artista Pepe Gimeno y tres conciertos protagonizarán esta semana la actividad en el Palacio Quintanar de Segovia

La muestra 'Morphosis' de Pepe Gimeo. - PALACIO QUINTANAR

SEGOVIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Quintanar de Segovia acoge la muestra 'Morphosis' de Pepe Gimeno desde este viernes, 24 de julio, hasta el 25 de octubre, un espacio en el que también se celebrarán este miércoles, jueves y viernes tres conciertos de la mano de 'Irish Treble band', Víctor Milán Trío y 'Amphitrio'.

La muestra 'Morphosis', comisariada por Pedro Medina, se encuentra en la primera planta para los aficionados del diseño gráfico. La exposición está enmarcada en la programación de la temporada que ya ha celebrado once conciertos en lo que va de verano y la reciente exposición inaugurada bajo el título de 'Ensamble', que recorre las creaciones artísticas comunes entre Fernando Beltrán y Pep Carrió.

Ambas muestras convertirán el Palacio Quintanar, como Centro de arte Contemporáneo que depende de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, en "una gran atracción para los aficionados al diseño, la ilustración y la investigación artística".

La inauguración de la exposición de Gimeno tendrá lugar este viernes, a las 20.30 horas. Además, los conciertos se celebrarán el miércoles, jueves y viernes, todos ellos con entrada gratuita hasta completar el aforo que supera las trescientas sillas, y comenzará en su horario convencional, a las 21.30 horas.

LA PROGRAMACIÓN MUSICAL

El folk, jazz y músicas del mundo definen las tres agrupaciones musicales que actuarán en el Jardín de los Sentidos con conocidos músicos de Irlanda, España y Rumania.

Los conciertos comenzarán este miércoles con 'Irish Treble band' o la banda del trébol irlandés, llamados así por el emblema de su bandera. El grupo está formado por Sara Mur, con la guitarra acústica y clásica; Lucía Borque, al violín; y Guillermo Zumajo, con la flauta irlandesa y el 'tin whistle'.

El programa continuará el jueves, día 23, con Víctor Milán Trío que interpretará boleros de aires cubanos. Además, este será el encargado de la percusión y la guitarra; a la bandurria y guitarra, Antonio Rojas; y el trompeta y voz, Toni García.

Finalmente, el sábado, 25 de Julio, el 'Ciclo de Jazz' llevará al Jardín del Quintanar a 'Amphitrio', un trío de jazz contemporáneo que fusiona el género moderno con influencias nórdicas y de tradición balcánica con rock y música electrónica.

El concierto de este próximo sábado cuenta con la colaboración especial del Instituto de Cultura Rumano, dentro de la colaboración iniciada hace algunos años entre Palacio Quintanar y foro europeo de asociaciones de ámbito cultural europeo.