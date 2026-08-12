Artistas de 13 países protagonizarán 225 actuaciones en el XIV Festival Internacional de Circo en Ávila

EL cartel del el XIV Festival Internacional de Circo en Ávila. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ávila acogerá durante cuatro jornadas, del jueves 27 al domingo 30 de agosto, el XIV Festival Internacional de Circo de Castilla y León , conocido como 'Cir&Co', que ofrecerá 225 actuaciones repartidas por doce espacios de la ciudad de Ávila y siete municipios de la provincia, protagonizadas por artistas de 13 países en 26 compañías diferentes.

En la capital abulense se situarán los escenarios en las ubicaciones habituales de este encuentro como las plazas del Mercado Chico y de la Catedral, el Palacio de Bracamonte, Episcopio, Auditorio San Francisco y el Palacio de Superunda Caprotti, además, se han programado espectáculos en otros espacios como en la Plaza de Italia, Plaza de Santa Teresa, el Jardín del Recreo, Plaza de Pedro Dávila, el Parque de San Vicente y en el recinto ferial parking Lienzo Norte.

La programación de 'Cir&Co' 2026 contará con la participación de veintiséis compañías nacionales e internacionales que "apuestan por la calidad que se ha reforzado con la participación de compañías ampliamente reconocidas en el actual panorama del circo contemporáneo", ha transmitido la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, en Ávila se darán cita diez compañías internacionales y artistas procedentes de trece países: Francia, Grecia, Portugal, Bélgica, Ucrania, Hungría, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, Japón y España. A nivel nacional estarán representadas ocho Comunidades Autónomas: Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla - La Mancha, Aragón, Cataluña, Madrid, Galicia y Castilla y León con cinco compañías: Héctor Sansegundo, Freak Cabaret Circus, La Luz de las Delicias, Stellar Circus y Henriko.

La programación del XIV Festival Internacional de Circo apuesta por ofrecer espectáculos de medio y gran formato, de calidad "contrastada" y en la que estarán representadas todas las disciplinas circenses: malabares, equilibrios, aéreos, clown y acrobacias. En este sentido, la programación incluye espectáculos de "elevado nivel artístico" con un estreno nacional y siete estrenos en Castilla y León.

ESPECTÁCULOS DE ALTO NIVEL ARTÍSTICO

Uno de los "principales hitos" del programa y que, además, inagurará el Festival, será el estreno en Castilla y León del espectáculo 'Voalá Station', de la compañía hispano-argentina Voalá, un espectáculo de danza área de gran impacto, que se desarrollará en el espacio Lienzo Norte a más de 15 metros de altura sobre el público.

También destacará el "despliegue visual" y el estreno en España del espectáculo 'Karkaäns', de la compañía francesa Cirque Asymétric, que cerrará esta edición de 'Cir&Co', con una propuesta que entrelaza circo, teatro y música en vivo y que recorrerá las calles y plazas de Ávila con gran espectacularidad.

El resto de los espectáculos estreno en Castilla y León serán '¡A Tope!' de The Shester's, 'Cabaret de Payasas' de Teatro sobre Ruedas, 'SYNC' de la compañía japonesa Toy Toy Toy, 'Cambuche' de Henriko, 'Pandora' de los portugueses Duo Niu y 'Rococó!' de la compañía argentina Rampante.

A nivel autonómico, también, la compañía salmantina Stellar Circus presentará la propuesta de circo contemporáneo bajo carpa con su nuevo espectáculo 'Artífice' y La Luz de las Delicias presentará en el Mercado Chico la Gala de Circo de La Luz de las Delicias, que contará con la participación de artistas de Castilla y León con actuaciones de malabares, aéreos y elementos.

Además, la Escuela de Circo de Castilla y León ofrecerá Talleres de circo, enfocados a educar a través de técnicas circenses en las que se desarrollaran habilidades saludables, desarrollar la creatividad mediante la manipulación de objetos de circo y fomentar los procesos de expresión, comunicación y creación.

Por otra parte, la programación de 'Cir&Co' llegará al medio rural con la extensión de su programación a siete municipios de la provincia: Piedrahita, Casavieja, Madrigal de las Altas Torres, Burgohondo, El Arenal, Mombeltrán y Navalperal de Pinares, que acogerán diferentes actuaciones de circo y humor del 28 al 30 de agosto.