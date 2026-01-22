Los artistas locales Duque, Natalia Fresneda, Extraños Pasajeros y Sincorazón se incorporan al Conexión Valladolid

Conexión Valladolid 2026 reafirma su compromiso con el talento pucelano con '#conlosnuestros' - CONEXIÓN VALLADOLID

VALLADOLID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El festival Conexión Valladolid vuelve a mirar hacia casa para poner en valor a quienes forman de la identidad musical de la ciudad con la incorporación al cartel de este año de los artistas locales Duque, Natalia Fresneda, Extraños Pasajeros y Sincorazón en una cita que celebrará su edición 2026 en la Antigua Hípica Militar, en el Pinar de Antequera.

Bajo el lema '#ConLosNuestros', el festival mantiene su compromiso con el talento pucelano que integrará de "forma natural" dentro del cartel oficial de este 2026, han detallado fuentes de Conexión Valladolid a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el viernes 26 de junio el Escenario Talento Pucelano de Conexión Valladolid contará con la actuación de cuatro proyectos locales que formarán parte del cartel oficial del festival.

La banda Duque, que fusiona el pop con sonidos contemporáneos y presenta su último trabajo 'Carne y Calma'; Natalia Fresneda, la cantante y compositora de pop contemporáneo con toques urbanos y pegadizas canciones como 'Baby Superstar'; Extraños Pasajeros, una banda que apuesta por las atmósferas inmersa en la gira de úlltimo álbum 'Silencios Complicados', y Sincorazón, el proyecto musical que se mueve entre el pop alternativo y el rock, que presentará a lo largo de 2026 su primer EP, 'Tiempo'.

Cuatro propuestas nacidas en la capital del Pisuerga que representan la diversidad y el momento creativo de la escena musical de la ciudad y que compartirán programación dentro de una edición que vuelve a situar al talento local en un lugar visible y reconocido.