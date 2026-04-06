Artistas Visuales de CyL censura las críticas de Vox a una muestra en la Diputación de Valladolid

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León (Avacyl) ha defendido la programación artística pública y ha censurado las críticas del Grupo Vox a una exposición en la Diputación de Valladolid.

El colectivo, en un comunicado recogido por Europa Press, se ha referido a las críticas de la formación sobre la exposición 'La voz humana', del artista Nacho Hernández.

Vox ha adelantado que presentará una pregunta al próximo pleno sobre esta muestra que se expone en el Palacio de Pimentel al considerar que hay dos obras que considera un "insulto" a las creencias de muchas personas que viven la Semana Santa y considera que el arte debe de conmover "por su belleza" y no "espantar" por su estética o el mensaje que trate de representar.

Avacyl ha asegurado que decir que el arte "debe transmitir valores estéticos y emocionales positivos" no describe "el arte" sino "la censura" y ha recordado que la historia del arte occidental -incluido el arte de raíz cristiana- está construida sobre imágenes de sufrimiento, cuerpos heridos, muerte y conflicto moral.

Así, ha apuntado que ni el Cristo de Velázquez, las Pinturas negras de Goya o el Guernica de Picasso transmiten los "valores positivos" que Vox reclama y, sin embargo, "forman parte del patrimonio que esta misma formación dice defender".

SIN CENSURAS

"La incoherencia es llamativa", ha aseverado el colectivo, que ha recordado que el artículo 20 de la Constitución Española reconoce y protege expresamente "la producción y creación literaria, artística, científica y técnica" y prohíbe cualquier forma de censura previa.

Avacyl ha apuntado que "no es una declaración de intenciones" sino "un derecho fundamental" y considera que utilizarlo como herramienta de presión política en un pleno institucional "no es fiscalización democrática" sino "intimidación".

En cuanto a la queja concreta sobre la Semana Santa, la Asociación ha recordado que España es un Estado aconfesional y las instituciones públicas no tienen obligación de ajustar su programación al calendario litúrgico de ninguna confesión. "Exigirlo es reclamar un privilegio que la Constitución no reconoce a ninguna religión", ha agregado.

Por ello, ha exigido a la Diputación de Valladolid que mantenga la exposición sin modificaciones, que respalde públicamente el trabajo del artista y que "rechace, con la misma claridad, cualquier intento de condicionar la programación cultural desde criterios ideológicos o religiosos", tras lo que ha apuntado que las instituciones públicas están al servicio "de toda la ciudadanía, no de la sensibilidad de un partido".