El Arzobispo de Valladolid reúne a políticos de distintas formaciones con ocasión de su patrón, Santo Tomás Moro

Argüello, junto a autoridades políticas de Valladolid. - ARZOBISPADO

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, ha reunido este viernes a políticos de distintos gobiernos e ideologías con ocasión de su patrón, Santo Tomás Moro, cuya festividad celebra la Iglesia Católica cada 22 de junio.

El encuentro, con el que el arzobispo ha querido propiciar un espacio de diálogo entre Iglesia y representantes públicos de las distintas instituciones civiles con sede en Valladolid, se ha producido tras el histórico discurso que pronunció el Papa León XIV ante las Cortes Generales el pasado 8 de junio durante su primer viaje apostólico a España, detalla a través de un comunicado.

A la comida han acudido miembros de los gobiernos local, provincial y autonómico. Entre ellos, la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

También han asistido miembros de los distintos grupos políticos que conforman las Cortes, la Diputación y el Ayuntamiento, así como diputados y senadores por Valladolid.

La comida se ha celebrado en el Centro Diocesano de Espiritualidad. Y, al finalizar, el Arzobispo de Valladolid ha obsequiado a los asistentes con una edición especial del discurso que pronunció el Santo Padre en el Congreso de los Diputados. El texto, editado por la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), cuenta con un epílogo del propio monseñor Luis Argüello.