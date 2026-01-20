Asaja afronta 2026 con preocupación por las enfermedades ganaderas y la fauna salvaje tras un año agrícola "malo"

El presidente de Asaja León, Arsenio García Vidal (centro) y el secretario general, José Antonio Turrado (izquierda), presentan el informe de la organización sobre el sector agroganadero leonés en el año 2025. - EUROPA PRESS

LEÓN, 20 Ene.

El presidente de Asaja León, Arsenio García Vidal, ha manifestado este martes que la organización agraria afronta 2026 con preocupación por las enfermedades ganaderas y por la fauna salvaje, con un incremento de ejemplares de lobos y osos en la provincia y tras haber pasado un año agrícola que pasó de ser "malo" a estar "peor".

En cuanto a la ganadería, ha señalado que en 2025 tuvo rentabilidad, aunque ha advertido que quizá no la tenga en periodo corto de tiempo, ya que España es un país principalmente exportador y tienen destacada repercusión los conflictos que puedan surgir más allá de las fronteras nacionales. No obstante, ha reconocido que el sector ganadero es el único que ha dado "un poco de alegría", con unos precios "aceptables".

En este sentido, ha celebrado que la ganadería prácticamente se haya mantenido durante 2025 en la provincia leonesa, al tratarse de un sector "muy sacrificado" que sufre "muchos altibajos" y tras permanecer durante años "prácticamente en la cuerda floja". "Hoy por lo menos tienen un respiro y crucemos los dedos de que los temas sanitarios se arreglen y no vayan a más", ha apostillado.

No obstante, Asaja afronta 2026 "expectante" ante la posibilidad de que aparezcan focos de nuevas enfermedades que afecten a la cabaña ganadera, ya conocidas en 2025 y años anteriores, como la Lengua Azul, la Gripe Aviar, la Dermatosis Nodular Contagiosa, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica o la Peste Porcina Africana, sin descartar otras de nueva aparición vinculadas o no a vectores como los mosquitos.

Al mismo tiempo, la entidad ha mostrado su preocupación por la falta de medidas para minimizar los efectos de la fauna salvaje en los cultivos y producciones ganaderas, en particular los daños del lobo y del oso y, sobre todo, el daño que puedan ocasionar en las especies domésticas como consecuencia de propagar enfermedades comunes.

Además, los agricultores inician 2026 pendientes de las obras de nuevos regadíos y de modernización de los existentes, de que se cumplan los plazos en la ejecución de las obras y de que se adjudiquen nuevas actuaciones.

Por su parte, el secretario general de Asaja León, José Antonio Turrado, ha explicado que durante 2025 no se han producido catástrofes meteorológicas ni graves problemas sanitarios en la cabaña ganadera leonesa, aunque tanto agricultores como ganaderos sí se han visto afectados por los incendios que asolaron la provincia el pasado verano.

Según ha señalado, el cambio climático trae consigo enfermedades ganaderas y, cuando estas aparecen, los ganaderos no están preparados para abordarlas y no dispone de vacunas, por lo que hay que empezar a producirlas. "Mucha preocupación, pero nosotros lo hemos visto desde la barrera, no hemos tenido esa situación", ha añadido.

LEVANTAR EL ACOTADO DE MONTES QUEMADOS, ALGO "URGENTE"

Tras reiterar que los agricultores y ganaderos leoneses se encuentran "satisfechos" con la respuesta de la Junta y del Ejecutivo central a causa de los incendios, ha apuntado que aún está pendiente que la Administración autonómica levante el acotado de pastos en los montes quemados, algo que es "urgente", que se está reclamando y que "no acaba de llegar". "Es un acto administrativo, por lo tanto, evidentemente, se puede hacer estando el Gobierno en funciones y debe de hacerlo de forma inmediata", ha apostillado.

Por otra parte, ha manifestado que la producción agrícola fue en 2025 "razonablemente buena" en todos los sectores, por lo que el problema reside en la rentabilidad. "Es un problema de rentabilidad porque en los sectores cuantitativamente importantes en la provincia de León hemos vendido barato y hemos comprado muy caros los insumos, los medios de producción", ha concretado en referencia a cultivos como los cereales, la patata y la remolacha.

No obstante, hay otros cultivos que "han ido razonablemente bien", aunque cuantitativamente no son relevantes en la provincia, de modo que en el conjunto de la renta agraria no tienen demasiado peso.

REMOLACHA Y LÚPULO

Tras el cierre de la Azucarera en La Bañeza en 2025, León sigue teniendo numerosas hectáreas de remolacha. Asaja ha mostrado su preocupación, ya que la fábrica que debe recoger el cultivo en estos momentos está cerrada y la remolacha se quedará en las fincas de los agricultores hasta que se vaya a molturar. "Eso son pérdidas, es decir, estamos tremendamente preocupados porque efectivamente esto era previsible que pasara y ha ocurrido. Nos llega el momento de sembrar los cultivos siguientes y seguimos teniendo la remolacha en las fincas", ha recalcado.

En este contexto, ha sostenido que una sola fábrica en Castilla y León, la de Toro (Zamora), puede molturar toda la remolacha de la Comunidad si lo hace durante todo el año, pero los agricultores no pueden tener la remolacha en sus tierras durante toda la anualidad. "Tenemos que darle tiempo para los cultivos del año siguiente. Es un perjuicio importante", ha insistido.

En cuanto al lúpulo, es un sector que hay que defender "con uñas y dientes" y que supone para la provincia una facturación anual de cuatro millones de euros, aunque no está exento de dificultades. "Estás en manos de un único comprador que se empeña en hacer la vida imposible a los productores", ha indicado.

ACUERDO UE-MERCOSUR Y UCRANIA

Asaja también afronta 2026 pendiente de la firma y ratificación del acuerdo UE-Mercosur, ante las consecuencias que podría suponer en los mercados agrícolas y con la preocupación "lógica" ante un eventual proceso de integración rápido de Ucrania en la Unión Europea, siendo ese país una gran potencia agrícola que podría suponer una merma en las ayudas a España si Ucrania entra en el presupuesto a repartir entre los países de la UE.

En cuanto a la evolución de los mercados agrícolas, Asaja ha manifestado la necesidad de un repunte de los precios de los cereales y el maíz, y una bajada de los costes de producción que tiene que llegar con la supresión de aranceles a los abonos minerales.

EL VALOR NETO DE LAS VENTAS, 894,99 MILLONES

La producción agroganadera en León en 2025 supuso 932,59 millones de euros y el reempleo en la propia explotación ascendió a 37,6 millones de euros. De esta forma, el valor neto de las ventas, sin incluir el IVA, ascendió a 894,99 millones de euros.

En cuanto a los gastos corrientes (consumos intermedios) de la agricultura de la provincia, alcanzaron los 607,91 millones de euros. La renta empresarial agraria fue de 198.340.000 euros, en términos corrientes, representando una subida del 6,47 por ciento respecto a la del año 2024. Por Unidad de Trabajo al Año (UTA) la renta empresarial agraria ascendió a 27.311 euros.