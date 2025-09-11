Asaja convoca a los viticultores afectados por el mildiu a una concentración este viernes en Rueda (Valladolid)

Imagen de una concentración de agricultores ante el Consejo de la Denominación de Origen Rueda (Valladolid). - ASAJA

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Ávila, Segovia y Valladolid han convocado este viernes a todos los viticultores afectados por el mildiu a una concentración a las puertas del Consejo Regulador de Rueda.

La concentración en la localidad vallisoletana se desarrollará a partir de las 13.00 horas bajo el lema 'Apoyo económico para los afectados por el mildiu', han informado a Europa Press fuentes de la organización agraria.

El objetivo es visibilizar el problema económico que tienen los viticultores que han perdido su cosecha de uva a causa del mildiu, principalmente en la Denominación de Origen Rueda, aunque también hay afectados en otras zonas vitícolas como Cigales o la Ribera del Duero, en menor medida.

Asaja Ávila, Segovia y Valladolid invitan a que se sumen a esta concentración al resto de organizaciones agrarias y asociaciones de viticultores.

Asaja ha señalado que su prioridad es el apoyo económico desde las administraciones a los que han perdido su fuente de ingresos. "Las diferentes administraciones tienen que entender que esto es una situación excepcional, y por lo tanto, requiere un tratamiento y apoyo excepcional", ha apuntado la organización.

La Denominación de Origen Rueda ha sido la principal damnificada por el mildiu. Viticultores profesionales de poblaciones como Rueda, La Seca, Serrada, Valdestillas, Pozaldez y Rodilana, principalmente, han visto como la producción estimada de sus viñedos ha caído hasta en un 95 por ciento por esta causa. Aunque también hay otras denominaciones afectadas en menor medida como Cigales y la Ribera del Duero, para las que también se pide un apoyo económico.