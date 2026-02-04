Asaja CyL advierte que las movilizaciones no cesarán "si las cosas no se arreglan"

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo (derecha), en la presentación del libro 'Reivindicaciones y servicios para un campo moderno y tecnológico', de José Antonio Turrado, secretario general de Asaja León. - EUROPA PRESS

LEÓN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha advertido este miércoles que las movilizaciones del sector agroganadero no cesarán "si las cosas no se arreglan" y ha felicitado a las organizaciones que convocaron las manifestaciones y tractoradas llevadas a cabo el pasado día 29 por la participación registrada en las mismas.

Dujo ha subrayado que "la unión hace la fuerza" y Asaja "siempre la ha buscado". "No nos gusta que nos inviten; nos gusta ser los que decidimos conjuntamente con todos", ha apostillado.

Asimismo, ha expresado el rechazo "con rotundidad" de Asaja ante la reducción del 22 por ciento en el presupuesto en la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034; la eliminación del segundo pilar del programa de desarrollo rural y que no se contemple ninguna medida económica para salvar la situación "catastrófica" derivada de los "altísimos costes y los bajos precios".

Del mismo modo, ha insistido en expresar su "rechazo absoluto" a los aranceles de Estados Unidos, que incrementan los costes o implican un impuesto a los productos que la UE exporta y hacia el tratado UE-Mercosur. Al respecto, ha apuntado que Asaja no está en contra de los acuerdos comerciales, sino en la falta de reciprocidad.

Por otra parte, ha mostrado su preocupación por la sanidad animal, ante las enfermedades que podrían llegar de fuera de España. "Nos jugamos la sanidad de nuestra cabaña ganadera; nos jugamos la venta de estos productos a terceros países y nos jugamos, sobre todo, el porvenir de muchas explotaciones ganaderas", ha recalcado.

Uno de los factores más importantes en la propagación de estas enfermedades, ha explicado, es la fauna silvestre y, en este sentido, ha abundado en que Castilla y León "no puede soportar la demasía de animales silvestres que hay", desde el lobo hasta el jabalí. "Sobran animales silvestres, faltan ciudadanos, faltan personas, faltan ganaderos. Hemos pasado una semana de movilizaciones y seguiremos si las cosas no se arreglan", ha incidido.

Donaciano Dujo se ha pronunciado de este modo en León, donde ha presentado el libro 'Reivindicaciones y servicios para un campo moderno y tecnológico', de José Antonio Turrado, secretario general de Asaja León, con motivo del cuadragésimo aniversario de la organización.