Asaja CyL valora la creación de una 'macroconsejería' de Agricultura a través del pacto PP-Vox

Archivo - El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo.Foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja en Castilla y León ha valorado el acuerdo político alcanzado entre el PP y VOX para conformar gobierno y dar estabilidad a la comunidad tras las elecciones autonómicas de marzo, así como por la creación de una 'macroconsejería' de Agricultura.

La asociación venía reclamando un ejecutivo que no estuviera en funciones para afrontar los problemas y retos del sector primario, y ha solicitado que se acorten los plazos lo más posible para que se nombre a los altos cargos y se comience a gobernar pensando en los agricultores y ganaderos.

La OPA ha respaldado la creación de una 'macroconsejería' de Agricultura que sumará a sus competencias habituales la política ambiental, en aspectos como las autorizaciones de actividades económicas y la gestión de la caza. Respecto a este último punto, la organización ha recordado el interés agrario ante los daños en cultivos, ataques a animales de abasto y transmisión de enfermedades que ocasiona la fauna salvaje, por lo que ha exigido que este departamento cuente con los recursos humanos y económicos precisos.

MEDIDAS QUE EXCEDEN EL ÁMBITO AUTONÓMICO Y BUSCAN ENFRENTAMIENTO

En cuanto a los nombramientos, Asaja, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha manifestado que no duda de que ambos partidos, y en particular VOX, sabrán acertar con el perfil de la persona a la que van a encomendar dichas responsabilidades. No obstante, ha advertido de que las medidas pactadas en materia agraria y medioambiental parecen poco concretas, son meras declaraciones de intenciones sin plazos ni compromisos presupuestarios, y ha apuntado que algunas exceden las competencias autonómicas o buscan el enfrentamiento institucional en vez del consenso.

Respecto a la política impositiva, la organización ha recibido de buen grado toda reducción de tributos a familias y empresas, incluidas las específicas para los autónomos de la agricultura en el medio rural. De forma particular, ha destacado la promesa de reducir los impuestos en la transmisión de explotaciones agrarias y fincas rústicas, así como el compromiso de seguir bonificando al 95 por ciento las tasas veterinarias.

Por último, Asaja ha calificado de ambicioso el acuerdo en materia de política hidráulica, aunque ha recordado que las competencias recaen en la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del Gobierno de España. Igualmente, ha considerado positivo que se pretenda preservar el suelo agrícola frente a la especulación de los fondos que promueven las energías fotovoltaicas, a pesar de que gran parte de las atribuciones regulatorias correspondan también al Estado.