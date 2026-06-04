Asaja estima una caída del 42 por ciento de la cosecha de cereal, con 4,7 millones de toneladas

Reunión de la Junta Directiva de Asaja en Castilla y León. - ASAJA

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla y León estima que la cosecha de cereal caerá un 42 por ciento este año y se situará en el entorno de los 4,7 millones de toneladas, una reducción motivada por las temperaturas extremas de mayo, y que todavía podría empeorar si en estas semanas de junio "aprieta el calor o irrumpen tormentas y granizos".

Así se ha puesto de manifiesto durante la reunión este jueves de la Junta Directiva de Asaja en la sede regional de esta organización.

Según los datos aportados por Asaja, la previsión de cosecha se que situaría cerca del 35 por ciento por debajo del umbral medio de producción de los últimos cinco años, que está en 7,3 millones toneladas, y un 42 por ciento por debajo de las cifras alcanzadas el año pasado, ya que en 2025 se recogieron más de 8 millones de toneladas.

La campaña agrícola 2025-2026, que ahora comienza a cosecharse, ha sido "muy complicada", con periodos agudos de sequía, y en especial la última quincena de mayo con temperaturas extremas, que han esquilmado un grano todavía tierno, como ha explicado Asaja.

Además, esta campaña ha registrado una "reducción importante" de superficie, a causa de los "altísimos costes" de producción que soportan los agricultores cerealistas.

Según ha explicado Asaja, el agricultor planificó las siembras con una reducción de las superficie y de los gastos, pasando de 1.883.000 hectáreas en 2025 a 1.650.000 hectáreas este año, un 13 por cienti menos y un 20 por ciento menos que lo habitual históricamente en la comunidad, cerca de dos millones de hectáreas.

"Las perspectivas pobres de cosecha se suman al ya desolador panorama que se presentaba para unas explotaciones cerealistas superadas por unos costes de producción no recompensados de ninguna forma por el precio que se paga por el grano", ha afirmado el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo.

El valor de la cosecha de este año "apenas llegará a los 1.000 millones de euros, mientras que los costes de producción superan los 1.300 millones", ha apuntado Dujo, quien ha matizado que sin haber empezado a cosechar los agricultores ya han perdido 300 millones de euros.