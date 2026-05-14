Asaja estima que la cosecha de cereal será "media" con algo más de seis millones de toneladas en Castilla y León

Archivo - Imagen de un campo de cereal. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Asaja estima que la cosecha de cereal se presenta este año "media" y supondrá algo más de seis millones de toneladas en Castilla y León, aunque dependerá de cómo se presente la segunda quincena de junio y las primeras semanas de junio.

La organización agraria, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que aunque las lluvias de las últimas semanas han mantenido las esperanzas, se observa "gran desigualdad" según comarcas e incluso zonas muy cercanas, con una merma en el crecimiento normal de la espiga.

Así, ha señalado que el tiempo ha sido irregular desde la sementera y a lo largo de toda la campaña, en la que se han alternado periodos de lluvia con otros muy secos, especialmente el mes de marzo y hasta mediados de abril.

Por ello, ha apuntado que ee lo que ocurra en la segunda quincena de mayo y las primeras semanas de junio dependerá que se supere la media de producción o se quede "al ras", dado que olas de calor antes de tiempo podrían "dar al traste" cualquier expectativa.

Además, Asaja ha incidido en que tampoco hay abundancia de forrajes y los cultivos de primavera, tanto en secano como en regadío, están retrasados o incluso hay parcelas todavía pendientes de ser sembradas.

Sin embargo, ha aclarado que lo que sí está "plenamente" garantizado es el agua para el riego y los pastos también se presentan bien y deberían aguantar hasta entrado el verano, salvo que el calor sea extremo.

FALTA DE RENTABILIDAD

Con todo, y al margen de si se consolida esa cosecha, la organización ha considera que el mayor problema actual es la "dramática" falta de rentabilidad de los cereales, que enlazan varias campañas de pérdidas para las explotaciones de Castilla y León.

"Hemos sido y aún somos el granero de España, pero si no cambia nada en poco tiempo seremos solo un desierto, hay un riesgo claro y real de que desaparezca la agricultura cerealista tal como la hemos conocido", ha afirmado el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo.

Así se ha expresado en la víspera del 15 de mayo, San Isidro, cuando el campo de Castilla y León celebrará su patrón con la preocupación de su "difícil" futuro por los altos costes de producción y bajos precios que se obtienen.

En este sentido, ha señalado que los vaticinios sobre la evolución de la cosecha de cereal este año quedan "casi aparcados" frente al tema que preocupa al sector como es "difícil" futuro "presionado" por los altos costes y los bajos precios que obtiene por su producción.

Por este motivo, ha recordado que el próximo miércoles, 20 de mayo, el sector vuelve a las calles en una convocatoria en unidad de acción de las organizaciones profesionales agrarias.

"El gobierno de Castilla y León lleva en funciones casi desde que sembramos, el Gobierno de Pedro Sánchez se ocupa de salvar sus trastos y la Unión Europea solo espera a que escampe el panorama mundial, así que tenemos que ser los propios agricultores y ganaderos los que defendamos lo nuestro, si puede ser con alguna mano que nos eche San Isidro", ha aseverado Dujo.