Asaja exige para CyL las mismas ayudas aprobadas por el Gobierno para Andalucía y Extremadura por las borrascas

Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 11:42
VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asaja ha solicitado al Gobierno que extienda a Castilla y León el paquete de medidas que aprobó ayer martes en Consejo de Ministros para el sector agrario de Extremadura y Andalucía afectado por las borrascas de las últimas semanas.

"Sin entrar en la valoración de las medidas, ASAJA de Castilla y León considera que los agricultores de esta comunidad autónoma deben de tener el mismo derecho a percibir las ayudas, ya que, en mayor o menor medida, según los casos, se han visto afectados por la climatología excepcional de las últimas semanas", detalla a través de un comunicado.

De hecho, han recordado que la Junta ha declarado como "excepcional" la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados en nuestra comunidad en los últimos meses.

Este periodo de abundantes e incesantes lluvias han ocasionado pérdidas en las cosechas que están sin recolectar, como el maíz, la remolacha, la patata y los cultivos hortícolas, y pérdidas sobre todo en el cereal y otros cultivos herbáceos, señala la organización profesional.

Castilla y León, eminentemente cerealista, afronta una campaña, su juicio, abocada al "desastre· por los daños ocasionados por las intensas borrascas. "En unos casos por no poder sembrar y en otros por el serio deterioro de la planta y la aparición de las malas hierbas, plagas y enfermedades", abundan.

El campo de Castilla y León, que cultiva productos por lo general de "escaso valor añadido y poco margen económico", se enfrenta a un año en el que serán "inevitables las pérdidas debido a esta situación sobrevenida de lluvias".

"Por ello es necesario el apoyo de las distintas administraciones, de la Junta y sobre todo del Estado, y no se puede consentir que se aprueben medidas discriminatorias con este territorio y que colocarán en desventaja competitiva a nuestros productores con respecto a los de otras partes de España", denuncian.

Además de los daños en los cultivos, las lluvias y posteriores riadas han ocasionado también pérdidas en infraestructuras, que requieren su reparación. "Daños propiciados por la situación de abandono de los ríos arroyos y cauces por parte del organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Duero, que ni los limpia, ni los deja limpiar por iniciativa privada", denuncian.

