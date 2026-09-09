Asaja pide a Agricultura que actualice los estudios de costes de producción ante los bajos precios de la uva

Imagen de archivo de un viñedo de la D.O Ribera del Duero - ASAJA

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de Asaja en Valladolid han alertado de los bajos precios de la uva que están ofreciendo algunas bodegas a los viticultores de la Denominación de Origen Ribera del Duero y han advertido de que de mantenerse la situación que "puede comprometer seriamente" la rentabilidad de las explotaciones vitícolas.

Por este motivo, ha reclamado al Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero que intervenga y presione para que los precios ofrecidos "permitan, al menos, cubrir los costes de producción".

La OPA ha pedido también a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental que actualice los estudios de costes de producción de la uva y ha cifrado en un 25 por ciento el incremento de los costes de mano de obra, combustible, fertilizantes y productos fitosanitarios.

A esto ha añadido que esta campaña se ha reducido el techo de producción en la Ribera del Duero, que ha pasado de 7.000 a 6.300 kilos por hectárea, como consecuencia de las medidas adoptadas para tratar de equilibrar la producción ante la caída del consumo de vino en España.

Asaja ha advertido de que el esfuerzo realizado por los viticultores para adaptar la producción no se puede ver acompañado de una nueva reducción de los precios de la uva. "Si bajan los precios mientras aumentan los costes y se limita la producción, las cuentas de las explotaciones dejan de salir", ha explicado la OPA que ha recordado que lleva tiempo reclamando una mayor paridad en la representación de los sectores productor y elaborador en los órganos de decisión de los Consejos Reguladores.

La OPA ha insistido en que el desequilibrio en favor del sector elaborador perjudica los intereses de los viticultores y ha defendido que para producir uva de calidad "hay que pagarla en consonancia". "Si los viticultores no pueden mantener una actividad rentable, también se pone en riesgo el mantenimiento de la calidad de la uva y, con ello, la calidad de los vinos de una de las denominaciones de origen de mayor prestigio de España", ha advertido.

Asaja ha advertido además de que seguirá de cerca la evolución de los precios que se estén pagando por la uva durante la campaña y ha asegurado que adoptará "las acciones reivindicativas que sean necesarias" para defender los intereses de los viticultores. "Una Ribera del Duero sin explotaciones vitícolas rentables no tendrá futuro", ha zanjado.