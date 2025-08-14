Asaja pide a Mañueco una reunión urgente para evaluar los daños por los incendios y diseñar un plan de apoyo al sector

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asaja ha solicitado una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y con los máximos dirigentes de Medio Ambiente y Agricultura de la comunidad, "con ánimo constructivo y lo antes posible", para tratar todos los graves incendios que asolan la Comunidad, evaluar los daños y diseñar un plan urgente de apoyo al sector, con medidas de compensación y reconstrucción.

En estos momentos de máxima gravedad y preocupación por la ola de incendios sin precedentes que arrasa España y que se está ensañando con Castilla y León, la organización que preside Donaciano Dujo entiende que lo prioritario es centrar todos los esfuerzos en el control de los incendios activos, evitar los daños humanos y, en todo lo posible, los daños materiales.

La OPA, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que el sector agrícola y ganadero, como siempre en estos casos, es el primer damnificado por su presencia en el territorio, en alusión a que los cultivos, los pastos, el ganado, las instalaciones de las explotaciones han desaparecido, han sido dañados y requerirán de un plan especial.

"El desastre es de magnitudes incalculables todavía, pero ya deja entrever un escenario terrorífico, que puede incluso empeorar al seguir en activo muchos de los grandes incendios declarados y con índices de gravedad potencial muy altos", lamenta Asaja, que por ello aboga por que las administraciones se coordinen para salir lo menos mal posible de esta situación, aunque entiende que tendrán que ir más allá y quizá sea "el momento de pensar en revertir políticas que desde hace años están perjudicando al medio rural, llevando a un abandono del medio natural en el que con los medios actuales el fuego no se puede controlar".

Por último, Asaja recuerda que "los agricultores y ganaderos están estos días en sus pueblos, defendiendo en primera línea lo que hay y haciendo todo lo que está en su mano. La solidaridad en la lucha contra las catástrofes es una enseña del sector", apostilla la OPA, que hace un especial llamamiento a las administraciones por la necesidad urgente de alimentar y atender al ganado, "puesto que los animales no pueden esperar".