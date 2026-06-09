Asaja reclama presupuestos, rebaja de impuestos y "defensa a ultranza de la PAC"

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha considerado "esencial" que la Comunidad tenga "presupuestos" y que estos contemplen una "rebaja de impuestos", además de un Gobierno que lidere una "defensa a ultranza" de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y un "rechazo" a Mercosur.

En declaraciones recogidas tras el discurso del candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el responsable de la organización agraria ha aplaudido todas las medidas en materia agrícola y ganadera, verbalizadas por Mañueco, así como "algunas" relacionadas con el medio rural.

"Para nosotros es esencial que haya presupuestos, que además haya una rebaja de impuestos, que haya una defensa ultranza de la política agraria comunitaria y un rechazo a Mercosur. Hay que potenciar lo que son las políticas hidráulicas en Castilla y León, hay que fortalecer todas las medidas de seguridad ante las crisis sanitarias en el sector ganadero y, por supuesto, hay que darle valor a la agricultura y a la ganadería. Hay que poner en su sitio lo que es la producción de alimentos de calidad, que son los profesionales de Castilla y León lo que hoy hacemos", ha enumerado.

No obstante, ha echado "en falta ayudas directas ante la situación de crisis" que, a su juicio, vive el sector "por los altísimos costes de producción y los bajos precios en los cereales".

"Y también echamos en falta que no haya anunciado un plan específico del control de los animales silvestres que están destruyendo buena parte de nuestra ganadería, perjudicando nuestro estatus sanitario y haciendo mucho daño a nuestra agricultura y ganadería. Espero que esas dos cuestiones sean ejes principales de la próxima Consejería de Agricultura y Ganadería", ha concluido.