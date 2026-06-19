Asaja Salamanca denuncia la muerte de una vaca y un ternero recién nacido por un ataque de buitres en Villasbuenas

Archivo - Un ejemplar de buitre leonado. Foto de archivo - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

SALAMANCA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja Salamanca ha denunciado un nuevo ataque de buitres ocurrido en el municipio de Villasbuenas, donde un ganadero de la localidad, Leandro Martín, ha sufrido la pérdida de una vaca y de un ternero recién nacido como consecuencia de la acción de estas aves carroñeras.

Según ha podido comprobar el propio ganadero, los buitres atacaron este jueves a los animales en el momento del parto, una situación que cada vez denuncian con más frecuencia los profesionales del campo salmantino. El resultado fue la muerte del ternero y de la vaca, ocasionando importantes pérdidas económicas.

"Es desesperante. Estamos pendientes del ganado las veinticuatro horas del día y, aun así, no podemos evitar estos ataques. No solo es la pérdida económica, es el sufrimiento de los animales y la impotencia que sentimos los ganaderos cuando nos encontramos con una escena así", asegura Leandro Martín, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Asaja Salamanca recuerda que este no es un caso aislado. Los ataques de buitres al ganado vivo se vienen repitiendo en distintos puntos de la provincia, especialmente durante la época de partos, generando una creciente preocupación entre los ganaderos, que se sienten desprotegidos ante una problemática que, lejos de desaparecer, continúa aumentando.

La organización agraria insiste en que los profesionales del sector realizan un enorme esfuerzo para mantener su actividad y garantizar el bienestar de sus animales, por lo que consideran inadmisible que tengan que soportar además unas pérdidas para las que, en muchas ocasiones, resulta complicado demostrar los daños y obtener las correspondientes indemnizaciones.