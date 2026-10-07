Asaja Salamanca exige medidas ante un nuevo ataque de lobos en Santo Domingo de Ledesma

SALAMANCA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja Salamanca ha denunciado un nuevo ataque de lobos a una explotación ganadera de la provincia, el tercero notificado a la organización en menos de una semana. En esta ocasión, el suceso ha tenido lugar en una finca de Santo Domingo de Ledesma y ha afectado a cerdos ibéricos de montanera, con un balance de un animal muerto, otro desaparecido y un tercero herido.

Este nuevo episodio se ha sumado a los ataques denunciados recientemente por la organización y ha vuelto a poner de manifiesto la preocupación de los ganaderos por la seguridad de sus animales y la continuidad de su actividad. A las pérdidas económicas se ha añadido la incertidumbre de quienes temen que las agresiones vuelvan a repetirse en sus instalaciones.

El ganadero afectado, Rafael, ha resumido la situación con la frase "así no se puede vivir" y ha expresado que su preocupación va más allá del balance del último ataque. En este sentido, ha señalado que los profesionales no pueden estar pendientes cada día de encontrar animales muertos, heridos o desaparecidos, al tiempo que ha subrayado que necesitan trabajar con tranquilidad.

Desde Asaja Salamanca, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se ha insistido en que los tres ataques comunicados en menos de una semana evidencian una situación que requiere una respuesta urgente por parte de las administraciones competentes. Asimismo, la organización ha remarcado que los ganaderos no pueden asumir como parte habitual de su labor la pérdida de ganado y el temor constante a sufrirlos.

Por ello, la entidad ha exigido a la Junta la puesta en marcha de medidas eficaces para prevenir los daños y proteger las explotaciones, además de una atención ágil y compensaciones que respondan a las pérdidas sufridas. Finalmente, la organización ha reclamado que se escuche a quienes viven y trabajan en el medio rural para garantizar el mantenimiento de su actividad en condiciones de seguridad.