Asamblea Ciclista insta al Ayuntamiento a validar propuestas de carriles bici en los Presupuestos Participativo

Archivo - Carril bici en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Ciclista de Valladolid ha mostrado "gran satisfacción" por el "éxito" que considera que han tenido las propuestas de mejora de la red ciclista en el proceso preliminar de propuestas para los Presupuestos Participativos de 2026 y ha reclamado al Ayuntamiento que valide los proyectos técnicos para su inclusión en la votación final.

En un comunicado recogido por Europa Press, el colectivo ha destacado "tanto el volumen de iniciativas presentadas como el elevado número de apoyos recibidos", lo que "demuestra un deseo ciudadano claro" que interpretan como que "Valladolid alcance de una vez su potencial como ciudad ciclable".

Así, han destacado propuestas de mejora de la infraestructura ciclista por todos los distritos de la ciudad. Entre ellas, inciden en la finalización del carril bici del Paseo de Zorrilla, "una demanda histórica que se ha convertido en la propuesta más votada en la Zona Sur".

También señalan proyectos ciclistas para las calles Puente Colgante, Muro y Gloria Fuertes, así como en las avenidas Medina del Campo, Vinos de Rueda y Juan Carlos I, que "también han tenido un enorme apoyo vecinal".

Además de la ampliación de la red ciclista, los vecinos también han solicitado, según la Asamablea, la expansión del sistema BIKI, la instalación de nuevos aparcabicis y la rehabilitación de los carriles bici que presentan un estado degradado, aunque esto consideran debería hacerlo el Ayuntamiento con su presupuesto de mantenimiento.

Por ello, solicitan al Ayuntamiento que "escuche la voz de los vecinos" y "valide las propuestas de extensión de la infraestructura ciclista de cara a la votación final", que se prevé entre el 15 de junio y el 15 de julio. Así, reclamaan analizar su viabilidad técnica "con una mentalidad del Siglo XXI".

"La movilidad de convivencia real debe garantizar un espacio seguro para la movilidad cliclista en la calzada".