Las asambleas de trabajadores de UGT Renault España avalan la firma del convenio con el 90,3% de los votos

Movilización para pedir volver a la negociación en Renault. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las asambleas de UGT Renault España han avalado con el 90,3 por ciento de los votos la firma del convenio colectivo de la marca del rombo para los próximos tres años después del preacuerdo alcanzado el pasado martes, que supone el compromiso de la marca de adjudicar cinco vehículos para las factorías de Palencia y Valladolid.

El sindicato, que ha celebrado asambleas a lo largo de toda esta jornada, ha señalado que los afiliados han ratificado el principio de acuerdo alcanzado para los centros de trabajo de Valladolid, Palencia, Madrid y Sevilla tras la reunión celebrada en la sede del Ministerio de Industria, que convocó a la empresa y los sindicatos para reconducir el diálogo.

UGT ha incidido en la "alta participación" en las asambleas para facilitar la oportunidad de votar en todos los turnos, ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

El sindicato ha apuntado que el convenio que saldrá del acuerdo recoge mejoras en aspectos como el plan de futuro, condiciones salariales, creación de empleo, condiciones laborales, flexibilidad, salud laboral y aspectos sociales.

Así, la organización sindical ha afirmado que está en disposición de ratificar el acuerdo y firmar el convenio colectivo ante la Dirección de la Empresa.