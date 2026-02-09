Asecov impulsa las compras de San Valentín en el comercio de proximidad de Salamanca

SALAMANCA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comercio Asecov, integrada en CEOE Cepyme Salamanca, ha puesto en marcha una nueva campaña de dinamización de las compras en el comercio local con motivo de San Valentín, una iniciativa que se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento y que tiene como objetivo dar visibilidad a los establecimientos participantes y reforzar el consumo de proximidad en una fecha clave para el sector.

La campaña se desarrollará del 9 al 14 de febrero y se articulará en torno a sorteos organizados por cada comercio participante. Durante este periodo, los establecimientos entregarán papeletas a los clientes que realicen compras, según las condiciones que establezca cada comercio, para participar en el sorteo de los distintos regalos y premios preparados especialmente para la ocasión, tal y como han apuntado desde la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Además de la habitual cartelería identificativa de la campaña, Asecov reforzará la difusión a través de su perfil de Instagram, donde se darán a conocer los comercios participantes y los regalos que se podrán conseguir en cada uno de ellos. Asimismo, la asociación creará una página especial en su página web en la que se incluirá el logotipo comercial de cada establecimiento, su localización y el premio que sortea, lo que facilitará la visibilidad conjunta de la iniciativa.

Desde Asecov se ha subrayado la importancia de realizar las compras en el comercio local, destacando la amplia variedad de productos disponibles y la atención personalizada que ofrecen los establecimientos de proximidad. "Esta campaña es una oportunidad ideal para apoyar al comercio local en una fecha tan señalada como San Valentín", han indicado desde la asociación.

El comercio de proximidad, recuerdan desde Asecov, no solo proporciona productos de calidad, sino que desempeña un papel esencial en la economía de la ciudad. "Cada compra en un comercio local es una inversión en Salamanca, que contribuye al crecimiento económico y a la creación de empleo", han destacado.

La asociación invita a los consumidores a visitar los comercios locales durante estos días, muchos de los cuales han preparado promociones y descuentos exclusivos con motivo de San Valentín, apostando por una experiencia de compra cercana y diferenciada.