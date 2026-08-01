"Asegurado" el perímetro en Veguellina (León) que baja a gravedad 1 y permite realojar los tres pueblos evacuados

Una vaca durante un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, en Veguellina, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

LEÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha rebajado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 a gravedad 1 el incendio forestal de Veguellina, en la provincia de León, tras la evolución favorable registrada durante la jornada, lo que ha permitido "asegurar" el perímetro y autorizar el realojo de los vecinos de las localidades de Moreda, San Pedro de Olleros y Prado de Paradiña, que permanecían evacuadas.

Así lo ha anunciado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en la que se ha constatado que el perímetro del incendio se encuentra "asegurado" después del "intenso" trabajo desarrollado por el operativo, cuyos esfuerzos se han concentrado principalmente en el flanco norte del fuego.

El delegado territorial ha explicado que la mejora de la situación ha permitido además desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha finalizado su intervención a las 15.30 horas, y ha destacado la actuación coordinada de los medios del operativo de Infocal, junto con efectivos de distintas administraciones y los convoyes internacionales desplazados desde Alemania y Serbia.

No obstante, Diego ha precisado que todavía existe un punto de "especial complejidad" situado al norte de Veguellina, aunque ha asegurado que se encuentra "muy localizado".

En esa zona trabajarán durante las próximas horas los medios de extinción, con especial apoyo de los medios aéreos y de la maquinaria desplegada para consolidar los cortafuegos y evitar posibles reproducciones del incendio.

Pese a la evolución positiva del incendio, la Administración autonómica mantendrá un dispositivo de vigilancia permanente para detectar con rapidez cualquier reactivación del fuego y actuar de forma inmediata si fuera necesario.