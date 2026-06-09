La Asociación de hosteleros de Valladolid propone subir a 4 euros el precio de la tapa más bebida en la Feria de Día

Archivo - Caseta con uniformidad de la Feria de Día de Valladolid. - HOSTELERÍA DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (Apehva) ha hecho públicas este martes las bases de la participación en la Feria de Día de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2026, en la que, entre otros aspectos, se señala que el precio "máximo" de 4,00 euros por la tapa más bebida básica --50 céntimos más que en 2025--, un coste que deberá tener al menos uno de los pinchos que ofrezca en todo momento el establecimiento.

Las bases de la convocatoria establecen el plazo de inscripción para los negocios de hostelería hasta el próximo 19 de junio, mientras que el montaje completo de las casetas que sean autorizadas deberá concluir antes del 31 de agosto, para dejar un margen de varios días para las tareas de inspección y que todo esté en orden para el viernes 4 de septiembre, jornada en la que arrancarán la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026.

Cabe recordar que en la edición de 2025 se inscribieron en la convocatoria un total de 86 establecimientos.

En el documento se señala que todas las casetas y establecimientos participantes en la Feria de Día ofrecerán y publicitarán de forma expresa y visible al público, como mínimo una tapa y bebida especial de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo a un precio máximo de euros. Será obligatorio tener a disposición del público al menos una tapa y bebida a ese precio durante toda la feria.

El precio supone un incremento de 50 céntimos, un 14 por ciento más que el que se ha mantenido en las últimas ediciones.

Igualmente, las casetas tendrán visible la lista de precios del resto de productos que se expendan.

Los establecimientos participantes en la Feria de Día no podrán servir otras bebidas al margen de agua, refrescos, zumos, cerveza, vermut, vino, café o infusiones. La venta de bebidas alcohólicas de alta graduación está prohibida y tampoco se podrán utilizar recipientes de más de 35 centilitros.

Las bases recogen, en un anexo, la descripción de los platos, boles, cuberterías y vasos con diseños propuestos unitariamente y que deberán estar confeccionados en cartón o fibra de caña de azúcar los platos y boles; en madera, maíz biodregadable o plástico reutilizable los cubiertos; y en plástico reutilizable los vasos.

Por segundo año consecutivo, las casetas de la Feria de Día contarán con una imagen uniforme acordada por la organización en 2025, y el propio documento detalla que deben tener una superficie máxima de 24 metros cuadrados, compuesta de dos zonas una para atención al público de seis metros por dos; y otra de igual medida para cocina/almacén.

La caseta de atención al público consta de dos cartolas de apertura frontal de tres metros por uno y dos de apertura lateral de dos por uno, con un mostrador perimetral mediante estructura metálica.

El coste de las casetas de 24 metros cuadrados será de 1.660 euros (IVA no incluido), con una fianza de 60 euros por concepto de extintor, que se descontará de la facturación en el momento de la entrega de la caseta. Los hosteleros que, por las características del espacio, deban montar una superficie inferior se les facturará a razón de 67 euros por metro cuadrado.

Como única excepción al modelo oficial de caseta de la Feria de Día, las bases prevén la posibilidad de que aquellos hosteleros que acrediten fehacientemente que en ediciones anteriores de la Feria de Día eran propietarios de caseta que haya sido objeto de autorización, podrán optar libremente por el montaje de dicha caseta a su propia costa, siempre que cumplan como condiciones el panelado y serigrafiado conforme al modelo oficial; y cumplir las condiciones comunes a todos los participantes.

Además del coste de la caseta, se refleja un coste de participación para los negocios participantes, con 45 euros por metro cuadrado (más IVA del 21 por ciento) para todos aquellos establecimientos no asociados a la Apehva en la fecha de publicación de estas bases, y de 23 euros más IVA para los asociados.

HORARIO

El horario de apertura de las casetas será el día 4 de septiembre desde las 21.00 horas hasta las 01.00. Los días 5, 7, 11 y 12 de septiembre el horario será de 12.00 a 01.00 horas; y los días 6, 8, 9, 10, y 13 de septiembre, de 12.00 a 00.30 horas.

Se pueden autorizar propuestas individuales o propuestas conjuntas de varios establecimientos, 'zona', que se considerán así los espacios en los que estén ubicadas dos o más casetas. En caso de saturación de solicitudes para un mismo espacio, primarán las propuestas conjuntas de varios establecimientos ('zonas'), sobre las individuales.

Dichas propuestas deberán ser suscritas por todos los responsables de los establecimientos integrados en la misma.

Se permitirá la instalación de un equipo de música ambiental por 'zona' previamente definida, o de forma individual, si el local solicitante se encuentra fuera de un espacio conjunto y del radio de influencia del equipo musical allí instalado.

El nivel máximo de emisión será de entre 75 y 90 decibelios en función de la zona de la ciudad donde se ubiquen.

CONCIERTOS

Se permitirá la realización de conciertos de música en directo en cada una de las 'zonas' previamente definidas, o de forma individual si el local solicitante se encuentra fuera de una 'zona', o en terraza en vía pública.

Se podrán celebrar de 18.00 a 23.00 horas el día 4; y de 13.00 a 16.00 y de 18.00 a 23.00 horas entre los días 5 y 13, con duración máxima de dos horas y media incluidas las pruebas de sonido; o de dos horas si es una sesión de DJ. Podrá haber un concierto por día para cada zona, con un nivel máximo de 95 decibelios.

Las casetas se deberán empezar a desmontar inmediatamente después de acabada la Feria de Día y en todo caso el desmontaje deberá estar concluido antes del 22 de septiembre de 2026. Por razones de interés público debidamente motivados el Área de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid podrá ordenar el desmontaje prioritario de una o varias casetas o de una zona completa.