La Asociación Leonesa de Astronomía propone este sábado 'Un paseo por el cielo' en la plaza de Puerta del Obispo

Cartel de la actividad 'Un paseo por el cielo' que tendrá lugar en la plaza de Puerta del Obispo de la capital leonesa. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Leonesa de Astronomía ha programado para este sábado, 28 de febrero, la actividad 'Un paseo por el cielo' en la plaza de Puerta del Obispo, con la que pretende acercar el universo a los leoneses tanto a simple vista como a través de prismáticos y telescopios.

La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León y tendrá lugar desde las 19.30 horas hasta las 22.00 horas. Está abierta al público sin inscripción previa y la asistencia es gratuita.

La Asociación Leonesa de Astronomía, fundada el 25 de octubre de 1985, celebra su cuadragésimo aniversario con esta actividad de observación nocturna de las constelaciones, la luna y los planetas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En esta ocasión se recorrerán las constelaciones que estén visibles, se señalarán con punteros láser las estrellas más brillantes y las figuras que conforman las constelaciones, así como las leyendas, mitos y datos científicos elementales para conocer mejor el cielo.

Los asistentes podrán ver las constelaciones circumpolares (Osa Mayor y Menor, Casiopea, Cefeo, Draco), las zodiacales visibles y las más notables que sean visibles el día de la observación según el momento del año (Orión, Géminis, Tauro, Auriga, Leo, Can mayor, Can Menor, Lepus, Pleyades, entre otras).