Las asociaciones de discapacidad de Ávila convocan una marcha inclusiva el 2 de octubre. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las 24 entidades que integran el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad han organizado para el próximo 2 de octubre diversas actividades en Ávila con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realizan y sensibilizar sobre la inclusión de todas las personas.

La iniciativa ha sido presentada por la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, junto con Susana Rodríguez, de Adema, y Begoña Rodríguez, de Down Ávila, en representación de las entidades organizadoras.

Las actuaciones se desarrollan en el marco del denominado "proyecto común", una iniciativa anual orientada a visibilizar a los colectivos de la ciudad. Bajo el lema 'Toca que nos vean', la programación incluye una marcha inclusiva abierta a toda la sociedad, que contará con la animación y el ritmo del grupo de percusión Bandué.

El recorrido partirá a las 17.30 horas del Mercado Grande y transitará por la puerta del Alcázar, la calle Don Gerónimo, la plaza José Tomé, la calle Alemania, la calle Reyes Católicos, la plaza del Mercado Chico, la plaza de Zurraquín, la calle Tomás Luis de Victoria, la plaza de la Catedral, la calle Los Leales, la plaza de Italia y la calle Estrada, para finalizar de nuevo en el Mercado Grande.

Al término del trayecto, se ha programado la lectura de un manifiesto y una representación artística dirigida por Pilar Rodríguez. Asimismo, la campaña ha sumado acciones conjuntas en redes sociales por parte de las entidades integrantes para promover la participación ciudadana.