Asociaciones vecinales y partidos políticos apoyan al artista Manuel Sierra en el juicio por la destrucción de un mural

Concentración en apoyo a Manuel Sierra antes del juicio por el borrado del mural que pintó en Castronuño (Valladolid). - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones vecinales de Valladolid, otros colectivos sociales y partidos políticos como el PSOE y Valladolid Toma la Palabra han participado este martes en una concentración de apoyo al artista Manuel Sierra antes del inicio del juicio contra los responsables del borrado de un mural colectivo en homenaje a las víctimas del franquismo realizado por el artista en Castronuño (Valladolid).

La concentración se ha desarrollado media hora antes del juicio, celebrado este martes a partir de las 10.00 horas en los juzgados de Nicolás Salmerón, con asistencia de varias decenas de personas, entre las que estaban integrantes de la directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado y concejales de los grupos municipales de VTLP y PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, entre otros.

Manuel Sierra pintó un mural en homenaje a las víctimas del Franquismo en el año 2022, por encargo de Izquierda Unida, que entonces gobernaba el Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Castronuño "con todos los permisos necesarios".

En septiembre de 2023, después del cambio de gobierno que llevó al consistorio al Partido Popular, se denunció el borrado del mural, de lo que se acusó en su momento a personas vinculadas con dicho partido político.