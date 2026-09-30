ASPES-CL crea 'Cuestión de Respeto' para apoyar al profesorado de Castilla y León

Imágenes de la vuelta al colegio en Infantil y Primaria. Foto archivo. - Álex Zea - Europa Press

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesores de Castilla y León (ASPES-CL) ha puesto en marcha 'Cuestión de Respeto', un nuevo servicio de prevención, orientación y apoyo dirigido al profesorado de la comunidad. Esta iniciativa surge ante el "preocupante" aumento de los problemas derivados de las faltas de consideración, los conflictos y las situaciones de indisciplina que se registran en los centros educativos.

La organización ha advertido de que la convivencia en las aulas se ha convertido en una preocupación creciente debido a problemas con el alumnado y las familias, faltas de respeto, dificultades para impartir clase, falsas acusaciones, situaciones de acoso e incluso agresiones físicas. Asimismo, ha alertado sobre el impacto de estas situaciones en el bienestar de los profesionales, quienes presentan una elevada incidencia de ansiedad y problemas emocionales que provocan bajas laborales.

Desde la asociación han señalado también que la evolución de los conflictos preocupa por su complejidad, dado que las faltas de respeto trascienden el aula y continúan en redes sociales y teléfonos móviles. Ante esta realidad, ASPES-CL ha subrayado que ningún docente debe encontrarse solo o desorientado, por lo que resulta fundamental que sepa cómo actuar, a quién comunicar los hechos, cómo dejar constancia de lo sucedido y qué recursos tiene a su disposición.

El nuevo servicio ofrecerá atención directa por teléfono y WhatsApp bajo el lema 'Te escuchamos. Te orientamos. Te acompañamos', combinado con un enfoque preventivo para proporcionar herramientas al profesorado. La iniciativa busca enseñar a establecer límites, prevenir la escalada de los conflictos, documentar correctamente las incidencias y aplicar el protocolo de actuación correspondiente ante cualquier falta de respeto.

Para dar a conocer la iniciativa, ASPES-CL ha programado un ciclo de charlas abiertas en las nueve provincias de la comunidad, en las que abordará estrategias de intervención educativa, medidas preventivas, técnicas restaurativas, documentación de incidencias y recursos legales. Las sesiones comenzarán el 6 de octubre en León y continuarán por Valladolid, Soria, Segovia, Palencia, Burgos, Zamora, Ávila y Salamanca hasta el 5 de noviembre.