Astorga (León) diseña un plan ligado al Corredor Atlántico con un millón de metros cuadrados de suelo industrial

Zona logística industrial intermodal que plantean el Ayuntamiento de Astorga (León) y la Cámara de Comercio. - CÁMARA DE COMERCIO DE ASTORGA

Plantea también la mejora del entorno ferroviario y reabrir el ramal Astorga-La Bañeza para "recuperar el liderazgo económico y logístico"

ASTORGA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Astorga y la Cámara de Comercio han diseñado una hoja de ruta destinada a "recuperar el liderazgo económico y logístico de la ciudad y su comarca", en la que se proyecta el futuro industrial de la zona con un plan integral ligado al Corredor Atlántico para transformar el centro de la provincia que incluye un millón de metros cuadrados de nuevo suelo industrial.

Esta planificación, que compagina la gestión del día a día con una visión de futuro a medio plazo, se fundamenta en tres pilares esenciales: el desarrollo de un millón de metros cuadrados de nuevo suelo industrial, la regeneración urbana del entorno ferroviario de Puerta de Rey y la reapertura del ramal Astorga-La Bañeza para el transporte de mercancías.

Estos proyectos buscan aprovechar la ubicación "privilegiada" de Astorga como nodo estratégico en el noroeste de España, donde confluyen los ejes de Galicia hacia Francia, la Ruta de la Plata y la conexión ferroviaria del Corredor Atlántico, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Cámara de Comercio de Astorga.

El primer gran eje de este plan se centra en el área de San Andrés, donde se proyecta la creación de una plataforma logística e industrial "de primer nivel". La propuesta técnica contempla una entrada ferroviaria unificada que elimine la actual duplicidad de trazados heredada del siglo XIX, permitiendo liberar espacio y optimizar el transporte intermodal.

9,5 MILLONES DE EUROS

En una primera fase, se prevé el desarrollo de 350.000 metros cuadrados, ampliables en una segunda etapa hasta completar el millón de metros cuadrados, con una inversión estimada para su urbanización de 9,5 millones de euros.

Este espacio se ha diseñado para ser compatible tanto con usos civiles y militares, posicionando a Astorga como un "punto estratégico" para la industria de defensa en los ámbitos nacional y europeo.

Además de su capacidad productiva, el proyecto de San Andrés destaca por su valor patrimonial y sostenibilidad. El Ayuntamiento planea rehabilitar los edificios históricos de la antigua compañía del Oeste para convertirlos en oficinas, espacios de coworking y centros institucionales, emulando modelos de éxito europeos.

La recuperación del silo de cereales como almacén logístico vertical y faro gastronómico, junto a la integración medioambiental de los arroyos Jerga y Moldera, permitirán regenerar un entorno urbano hasta ahora degradado, convirtiéndolo en un "punto de referencia" para el noroeste español que cuente, además, con una potente red eléctrica y de saneamiento ya disponible.

REGENERACIÓN URBANA EN PUERTA DE REY

En paralelo, el segundo eje del plan se enfoca en la regeneración urbana del barrio de la estación en Puerta de Rey. Con el traslado de las operaciones de mercancías a San Andrés se busca racionalizar los terrenos ferroviarios para integrar el tren en la ciudad. Entre las actuaciones más destacadas figura la mejora de la movilidad con un nuevo paso inferior en la N-120, que eliminará la actual pasarela metálica y facilitará el tránsito de vehículos, peatones y ciclistas.

Esta transformación permitirá la creación de nuevas viviendas y espacios verdes, atrayendo nueva población y mejorando la calidad de vida de los trabajadores que se asienten en la ciudad gracias al impulso industrial.

RAMAL PARA MERCANCÍAS, "VITAL"

Como tercera palanca de apoyo Astorga defiende la reapertura "inmediata" del subtramo ferroviario entre Astorga y La Bañeza como ramal para mercancías, mientras se avanza en la recuperación total de la Ruta de la Plata. Esta conexión es "vital" para dar salida logística a los polígonos de Valderrey y Riego de la Vega, vinculándolos directamente con el Corredor Atlántico y los principales puertos.

Para hacer realidad esta visión el Ayuntamiento remitirá el proyecto integral a todas las administraciones competentes (Gobierno de España, Junta de Castilla y León y Diputación Provincial) con el fin de que sea incluido en el Plan Director del Corredor Atlántico y en las estrategias logísticas regionales hasta el año 2030.