Los asuntos de Justicia Gratuita del ICAVA caen un 5,8% en el primer semestre lastrados por la Ley de Eficiencia. En la foto, Fernando Rosat, responsable del Turno de Oficio. - ICAVA

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los asuntos de Justicia Gratuita registraron un leve descenso en Valladolid durante el primer semestre de 2026, lo que supone una caída del 5,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. En concreto, los abogados del turno de oficio de Valladolid pasaron de atender 4.397 expedientes en los primeros seis meses de 2025 a 4.144 en 2026.

Los asuntos tramitados, que venían de una primera mitad de 2025 de récord al no verse alterada por factores externos como la pandemia o las huelgas judiciales, han caído esta vez lastrados por el atasco producido por la aplicación práctica de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que acumula los asuntos en los juzgados, y por la obligatoriedad de los MASC que dilata en el tiempo los procedimientos civiles, que se han desplomado un 16,1%.

"Los distintos condicionantes que ha afrontado la Justicia en los últimos años no han impedido que la ciudadanía encuentre en la Justicia Gratuita un servicio esencial y cercano", afirma el decano del Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA), Javier Martín, a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia y la reorganización de la oficina judicial han introducido nuevas fases de tramitación que están afectando a los tiempos de gestión de algunos procedimientos. En particular, la obligación de acudir previamente a Medios Adecuados de Solución de Controversias, es decir, métodos alternativos al juicio como la mediación, la conciliación o el arbitraje, antes de presentar determinadas demandas civiles y mercantiles, añade un trámite previo al acceso a la vía judicial.

En este ámbito, el responsable del Turno de Oficio en la Junta de Gobierno del ICAVA, Fernando Rosat añade otra problemática: "La Ley de Justicia Gratuita contempla que el solicitante tiene derecho a realizar esta nueva tramitación asistido por un abogado, pero olvidó recoger en los baremos del decreto cómo se justifican por parte de los profesionales y cómo se retribuye esa intervención".

Los asuntos de violencia de género, por su parte, han registrado en el primer semestre de 2026 un volumen de expedientes mayor que el del año pasado, con un total de 450 asuntos justificados, un 17,8% más. "Los asuntos que requieren urgencia--detenidos, presos, investigados, mujeres víctimas de violencia--, como la tramitación es urgente a pesar del cambio normativo, no se ven afectados por el colapso en los juzgados", señala Rosat, quien incide en que " la lacra social de la violencia de género cada vez se ve más ampliada, por eso el sistema de Justicia Gratuita cada vez se está dando mayor cobertura y beneficiando a más personas vulnerables, lo que aumenta los expedientes y los procedimientos".

En el marco del Día de la Justicia Gratuita, que se celebra este domingo 12 de julio, los abogados de Valladolid han convocado una concentración este lunes a las 13.00 horas en la puerta de los juzgados de la calle Angustias, en la que han aprovechado para demandar mejoras en materia de turno de oficio. "Es importante recordar el descenso de los colegiados adscritos al turno, así como la imperiosa necesidad de actualizar la normativa sobre justicia gratuita, para que además se incluya regulación sobre los derechos y garantías de los profesionales en la prestación del turno de oficio", advierte Rosat.

POR JURISDICCIONES

Los asuntos penales cayeron en el primer semestre un 2,1% lastrados por la caída de la instrucción, la más numerosa dentro de la jurisdicción, con un total de 1.704 tramitaciones frente a las 1.891 del mismo semestre del pasado año, un 9,9% menos. "En los asuntos de instrucción, que no son tan urgentes como otros penales, como están sometidos a los nuevos trámites de la oficina judicial, se ven ralentizados del mismo modo que en el resto de jurisdicciones", explica Fernando Rosat, responsable del Turno de Oficio en la Junta de Gobierno del ICAVA.

Además, la jurisdicción penal atiende los casos de menores, que se disparan un 33,3% con respecto al año pasado con 212 solicitudes en el primer semestre. "Cada vez hay más delincuencia entre los menores. No son delitos graves, pero sí que estamos notando una dinámica de incremento de acoso por redes, insultos, vejaciones, difusión de datos personales o violencia entre los propios menores", señala Rosat, quien apunta que "en estos casos, suele pasar que tanto el agresor como la víctima son menores".

Dentro de penal también se recogen los asuntos de vigilancia penitenciaria (41 expedientes), juzgado penal (22 expedientes) y de la Audiencia Provincial (6 expedientes), todos ellos con un volumen de peticiones tan escaso que su variación apenas influye en la estadística general.

DESPLOME CIVIL

La caída más acusada se ha registrado en la jurisdicción civil, la segunda por volumen de expedientes, que ha experimentado un retroceso del 16,1% con un total de 873 solicitudes atendidas. En el ámbito civil, la Ley de Eficiencia obliga desde abril de 2025 a acudir a los MASC antes de presentar la demanda. "Aquí vemos principalmente procedimientos relacionados con los impagos en préstamos personales o al consumo. La jurisdicción civil en Valladolid acumula un retraso importantísimo. Lo que antes eran cuatro meses, ahora se tarda casi año y medio o dos años en resolverse", destaca Rosat.

Las jurisdicciones con menor volumen de asuntos, por su parte, se mantienen en cifras similares a las del año pasado, en todos los casos menos de una decena de asuntos de diferencia con respecto al primer semestre de 2025. La contencioso-administrativa registró un total de 175 expedientes tramitados, mientras que la social apuntó 191 asuntos y extranjería se quedó en 115 solicitudes. En los asuntos militares, se mantienen en 8 procedimientos, unas cifras tan reducidas que apenas son significativas en el cómputo colectivo y en las que un pequeño cambio de cifras arroja unos porcentajes de variación notables.

DATOS AUTONÓMICOS

En el conjunto de Castilla y León, los abogados del turno de oficio tramitaron durante 2025 un total de 39.234 asuntos, un 0,59% más que el año anterior, lo que refleja una actividad prácticamente estable. Sin embargo, los asuntos de violencia de género crecieron un 8%, hasta alcanzar los 2.901, mientras que los de extranjería prácticamente se duplicaron, al pasar de 172 a 334. La jurisdicción penal volvió a concentrar el mayor volumen de actividad, con 24.061 asuntos, un 3,12% más que en 2024.

En relación con los procedimientos judiciales, la diferencia entre territorios resulta especialmente significativa. Por ejemplo, la compensación por un procedimiento abreviado en el territorio Ministerio (al que pertenece CyL) asciende a 291 euros, frente a los 398 euros en el País Vasco, 442,21 euros en Galicia, 440 euros en la Comunidad Valenciana y 427,51 euros en Cataluña. De los 1.324 abogados del ICAVA, el 27% (358) están adscritos al turno de oficio.